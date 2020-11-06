ThisIsL0gin

Александр ThisIsL0gin

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
$45
10 баллов
5 лет назад
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Рекомендую Александра! Порядочный, адекватный заказчик.
Выполняет быстро, порой даже спешит)
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