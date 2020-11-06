ThisIsL0gin

Требуется провести рассылку по базе из 11,000 контактов для магазина оборудования. Необходимо выбрать подходящий сервис для рассылки, чтобы избежать спама и обеспечить хорошую цену. Также требуется создать шаблон, который обеспечит высокую конверсию. Необходима информация о стоимости услуги, сроках выполнения и примерах выполненных работ.
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $13
Требуется устранить дублирование верхнего меню в исходном коде сайта на WordPress. Проблема заключается в том, что меню отображается дважды, вероятно, из-за отсутствия разделения на версии для ПК и мобильных устройств. Необходимо убрать повторный вывод в коде. Ожидается описание плана действий и сроков выполнения.Закрыт4 года назад
- $50
Наладьте импорт данных в Google таблицы с внешнего сервера для оптимизации работы с большим прайсом (более 17к позиций). Необходимо решить проблему медленной загрузки фильтрованных списков, находящихся в таблице, и обеспечить стабильное соединение между сервером и Google Sheets.Закрыт4 года назад
- $40
Необходимо оптимизировать скрипт Google Apps Script для таблицы заказ-наряд с прайсом. Задача заключается в сокращении времени задержки при поиске позиций из выпадающего списка, учитывая, что количество позиций увеличивается до 22к. Ожидается улучшение производительности и стабильности работы скрипта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $175
Требуется разработать парсер для WP сайта со статистикой COVID-19. Необходимо заменить источник данных, чтобы обеспечить ежедневное обновление и снизить нагрузку от загрузки JS файла на каждой странице. Условия: есть готовые скрипты на GitHub, предоставление информации о текущем функционале. Сроки выполнения — 1-2 дня.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Сайт - https://aros.su/ (очистные рециркуляционные системы для очистки воды) Что должно быть на лого: 1) Иконка - рециркуляция воды 2) Бренд - АРОС 3) Слоган - Официальный производитель ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $25
несколько раз в сутки нужно парсить цифры и данные (они в открытом виде лежат в JS) Выводим эти данные примерно так же в таблицах и на графиках, на странице WP.Закрыт4 года назад
- $39
Статистические данные для конкретной области сейчас выводятся через JS (хотя они есть в БД), что нагружает сайт по мере увеличения их объёма и размера файла. Нужно выводить их со стороны бэка через PHP. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $4
Есть – сайт по коронавирусу, где люди задают свои вопросы к статьям Нужен – действующий врач / человек с мед.образованием, который понимает о чём речь в статье и может экспертно ответить пользователю на вопрос ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Есть - сайт на WP Нужно - с сайта https://english.elpais.com/society/2020-11-06/bike... взять скрипт отображения картинок в статьях (когда при скролле картинка "стоит на месте" но меняется – фиксированный слайдер, а блок текста относящийся к ней ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Суть задания - искать по ключевым словам вопросы на Яндекс.Кью и кратко (140 симв) на них отвечать, вставляя уместно ссылку на сайт. Сроки - 7 дней Важно: - ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Сервис мониторинга курсов валют ПМР 2к симв В начале статьи должно быть предложение в котором будет ссылка с анкором https://rubpmr.ru/ подходящая по смыслу в данном и соседних предложениях.Копирайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $180
Необходим ряд доработок на одном из ведущих проектов по коронавирусу. По части бэкенда и фронтенда – задачи в ТЗ. Отпишите: - ваши компетенции и опыт, больше фронт или бэк? - ...Закрыт5 лет назад
- $9
Есть – сайт на WP Нужно – добавить функцию сортировки по столбцам для текущих таблиц (пример отпишу) Сроки – начать сейчас, 1ч. Напишите: - опыт в подобном - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $12
Есть – сайт на WP и исходный сайт с таблицей (отпишу) Нужно – настроить парсинг таблицы с исходного сайта, для его автоматической работы Сроки – начать сейчас, 1-2ч. Напишите: ...Закрыт5 лет назад
- $6
Есть – сайт на WP Нужно - по примеру сделать стиль постов (блочный - картинка, заголовок, краткое описание, дата добавления, просмотры), примеры отпишу Сроки - начать сейчас, 1-2ч. Напишите: ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно спарсить/разместиь у себя работоспособную карту с сайта - так, чтобы на ней всегда были те же данные, что и на исходной.Закрыт5 лет назад
- $10
Есть - нормальный сайт с картой коронавируса Нужно: 1) уметь контекстно пиарить сайты, чтобы это не выглядело рекламой и ссылку не удаляли ИЛИ иметь аккаунты на популярных сайтах с трафиком/группах соц.сетей/мессенджерах ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $8
Есть – сайт на WordPress по коронавирусу с выводом статистики Нужно – из существующих данных настроить отображение дополнительной статистики, а именно: - добавить несколько полей - добавить разницу между текущим значением и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Есть - исходник известной игры из Гугл Хрома на JS Нужно: - переделать графические элементы Отпишите пожалуйста: - опыт в подобном, примеры работ - сроки выполнения (нужно скорее) ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт5 лет назад