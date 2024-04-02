3Д-моделлер ювелирных украшений

Навыки

● Знание инструментов Rhinoceros, Matrixgold, Fusion 360, Vectric Aspire, SketchUp, Materialise Magics, Zbrush, KeyShot, Photoshop

● Понимание принципов построения 3д моделей

● Понимание тонкостей и нюансов ювелирного дела

● Разработка новых изделий узоров, использование плагинов

● Знание свойств металлов

● Умение правильной подготовки модели к печати

● Создание презентаций

● Знание основ рендера, Умение выразить красоту изделий

● Опыт работы с 3д принтерами и знание слайсеров

● Работа с чпу фрезерными и столярными станками по дереву и металлу

● Создание композиций прикладного искусства используя спектр различных технологических решений

● Съемка, монтаж, озвучка и презентация готовых изделий

● Ретушь фото в Photoshop

Опыт работы

Частная практика/Фриланс

3Д-моделлер, оператор чпу станков, литейщик, январь 2017 - настоящее время



● Создание коллекций изделий прикладного искусства, неоднократно выставлявшихся в музеях республики Азербайджан.

● Воссоздание античных украшений и изделий прикладного искусства вручную, а также при помощи новых технологий.

● Разработка и применений методов использования новых технологий в сфере прикладного искусства.

● Более 50 созданных изделий, в том числе ювелирных украшений

● Создание линейки ювелирных украшений с использованием геральдических элементов, технологии литофании.

● Совместные проекты с посольствами таких стран как Венгрия и Турция, вследствие чего создавались изделия с элементами обеих культур.

Мои работы:



1) Коллекция сундуков и изделий семейного бренда Latis с выставки https://azertag.az/ru/xeber/narodnaya_mudrost_narodnoe_iskusstvo___vystavka_posvyashchennaya_100_letiyu_velikogo_lidera-2709229 https://www.trend.az/life/culture/3777943.html

2) Статьи

http://regionplus.az/ru/articles/view/6799



Образование

Бакинский Государственный Университет, Баку

Факультет Прикладной математики и кибернетики, Математик, 2008-2013

Знание языков

Русский – С1

Английский – B1

Азербайджанский - родной

Турецкий -B1

Курсы и тренинги

SKILLBOX - 2024

Rhinoceros Pro, 3Д-моделлер ювелирных украшений

Обо мне

Имею опыт работы в сфере 3д-моделирования, 3д-печати и литья более 3-х лет. Создаю 3д-модели ювелирных и декоративных изделий (декоративных сундуков, ажурных деталей и молдов).

Умею создавать модели по скетчу и по описанию, учитывая тз и свойства металлов, вес изделий и особенности печати фотополимерным воском. Обладаю опытом прототипирования технических деталей.

Являюсь Членом Союза Художников Азербайджана, а также заместитель главы НПО «Защита и Популяризация Изделий Прикладного Искусства»