Thomas1991

Томас Thomas1991

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
3Д-моделлер ювелирных украшений

     Навыки

●          Знание инструментов Rhinoceros, Matrixgold, Fusion 360, Vectric Aspire, SketchUp, Materialise Magics, Zbrush, KeyShot, Photoshop

●          Понимание принципов построения 3д моделей

●          Понимание тонкостей и нюансов ювелирного дела

●          Разработка новых изделий узоров, использование плагинов

●          Знание свойств металлов

●          Умение правильной подготовки модели к печати

●          Создание презентаций

●          Знание основ рендера, Умение выразить красоту изделий

●          Опыт работы с 3д принтерами и знание слайсеров

●          Работа с чпу фрезерными и столярными станками по дереву и металлу

●          Создание композиций прикладного искусства используя спектр различных технологических решений

●          Съемка, монтаж, озвучка и презентация готовых изделий

●          Ретушь фото в Photoshop

 

 Опыт работы

 Частная практика/Фриланс

3Д-моделлер, оператор чпу станков, литейщик, январь 2017 - настоящее время

●     Создание коллекций изделий прикладного искусства, неоднократно выставлявшихся в музеях республики Азербайджан.

●     Воссоздание античных украшений и изделий прикладного искусства вручную, а также при помощи новых технологий.

●     Разработка и применений методов использования новых технологий в сфере прикладного искусства.

●     Более 50 созданных изделий, в том числе ювелирных украшений

●     Создание линейки ювелирных украшений с использованием геральдических элементов, технологии литофании.

●     Совместные проекты с посольствами таких стран как Венгрия и Турция, вследствие чего создавались изделия с элементами обеих культур.

 Мои работы:

1)   Коллекция сундуков и изделий семейного бренда Latis с выставки https://azertag.az/ru/xeber/narodnaya_mudrost_narodnoe_iskusstvo___vystavka_posvyashchennaya_100_letiyu_velikogo_lidera-2709229  https://www.trend.az/life/culture/3777943.html

 

2)   Статьи
http://regionplus.az/ru/articles/view/6799

Образование

 

Бакинский Государственный Университет, Баку

Факультет Прикладной математики и кибернетики, Математик, 2008-2013

 

Знание языков

 

Русский – С1

Английский – B1

Азербайджанский - родной

Турецкий -B1

Курсы и тренинги

 

SKILLBOX - 2024

Rhinoceros Pro, 3Д-моделлер ювелирных украшений

 

Обо мне

Имею опыт работы в сфере 3д-моделирования, 3д-печати и литья более 3-х лет. Создаю 3д-модели ювелирных и декоративных изделий (декоративных сундуков, ажурных деталей и молдов).

Умею создавать модели по скетчу и по описанию, учитывая тз и свойства металлов, вес изделий и особенности печати фотополимерным воском. Обладаю опытом прототипирования технических деталей.

Являюсь Членом Союза Художников Азербайджана, а также заместитель главы НПО «Защита и Популяризация Изделий Прикладного Искусства»

Портфолио

3D-графика
нет отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
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