Навыки
● Знание инструментов Rhinoceros, Matrixgold, Fusion 360, Vectric Aspire, SketchUp, Materialise Magics, Zbrush, KeyShot, Photoshop
● Понимание принципов построения 3д моделей
● Понимание тонкостей и нюансов ювелирного дела
● Разработка новых изделий узоров, использование плагинов
● Знание свойств металлов
● Умение правильной подготовки модели к печати
● Создание презентаций
● Знание основ рендера, Умение выразить красоту изделий
● Опыт работы с 3д принтерами и знание слайсеров
● Работа с чпу фрезерными и столярными станками по дереву и металлу
● Создание композиций прикладного искусства используя спектр различных технологических решений
● Съемка, монтаж, озвучка и презентация готовых изделий
● Ретушь фото в Photoshop
Опыт работы
Частная практика/Фриланс
3Д-моделлер, оператор чпу станков, литейщик, январь 2017 - настоящее время
● Создание коллекций изделий прикладного искусства, неоднократно выставлявшихся в музеях республики Азербайджан.
● Воссоздание античных украшений и изделий прикладного искусства вручную, а также при помощи новых технологий.
● Разработка и применений методов использования новых технологий в сфере прикладного искусства.
● Более 50 созданных изделий, в том числе ювелирных украшений
● Создание линейки ювелирных украшений с использованием геральдических элементов, технологии литофании.
● Совместные проекты с посольствами таких стран как Венгрия и Турция, вследствие чего создавались изделия с элементами обеих культур.
Мои работы:
1) Коллекция сундуков и изделий семейного бренда Latis с выставки https://azertag.az/ru/xeber/narodnaya_mudrost_narodnoe_iskusstvo___vystavka_posvyashchennaya_100_letiyu_velikogo_lidera-2709229 https://www.trend.az/life/culture/3777943.html
2) Статьи
http://regionplus.az/ru/articles/view/6799
Образование
Бакинский Государственный Университет, Баку
Факультет Прикладной математики и кибернетики, Математик, 2008-2013
Знание языков
Русский – С1
Английский – B1
Азербайджанский - родной
Турецкий -B1
Курсы и тренинги
SKILLBOX - 2024
Rhinoceros Pro, 3Д-моделлер ювелирных украшений
Обо мне
Имею опыт работы в сфере 3д-моделирования, 3д-печати и литья более 3-х лет. Создаю 3д-модели ювелирных и декоративных изделий (декоративных сундуков, ажурных деталей и молдов).
Умею создавать модели по скетчу и по описанию, учитывая тз и свойства металлов, вес изделий и особенности печати фотополимерным воском. Обладаю опытом прототипирования технических деталей.
Являюсь Членом Союза Художников Азербайджана, а также заместитель главы НПО «Защита и Популяризация Изделий Прикладного Искусства»
Портфолио
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