Перевод текстов на 2-х языках.(Duetsch,English)

Веду профессиональный перевод текстов на двух свободно говорящих языках.

Провёл около 171 перевода из которых 98 были признаны лучшими креативными переводами на (Advanced) уровне.

За всё рабочее время было выпито практически 1300 чашек кофе.

Коротко о знаниях:

I translate the text to the advanced level.I do everythink sa quickly and without Error.

I translate in two languages:German,English.

Deutsch:

Ich übersetze den Text in die fortgeschrittene Stufe. Ich mache alles so schnell und ohne Fehler.

Жду заказы...Вместе мы реализуем ваши задумки в реальность.