Thomas_Versace

Фрилансер.
Здравствуйте, я начинающий фрилансер мне 22 года.
Решил попробовать себя во фрилансе.
Работая со мной вы поможете мне заработать и развиться в сфере фриланса.
Какие у меня услуги:
- Рекрутинг
- Транскрибация на русском языке
- Создание превью под ключ для вашего видео
- Оформление ютуб твич и т.д каналов
- Создание презентаций на разные тематики
Я могу не заметить ваше сообщение, но вы можете написать мне в VC или Discord
Vk - https://vk.com/lesovofficiall
Discord - CMD?#8206
Действие аккаунта приостановлено!