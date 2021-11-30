Thomas_Versace

Иван Thomas_Versace

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фрилансер.

Здравствуйте, я начинающий фрилансер мне 22 года.

Решил попробовать себя во фрилансе.

Работая со мной вы поможете мне заработать и развиться в сфере фриланса.

Какие у меня услуги:

  • Рекрутинг
  • Транскрибация на русском языке
  • Создание превью под ключ для вашего видео
  • Оформление ютуб твич и т.д каналов
  • Создание презентаций на разные тематики

    Я могу не заметить ваше сообщение, но вы можете написать мне в VC или Discord

    Vk - https://vk.com/lesovofficiall

    Discord - CMD?#8206