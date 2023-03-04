Композитор, звукорежиссер, саунд-дизайнер, педагог

Больше 10 лет занимаюсь всем что связано со звуком. Свожу подкасты, записываю инструменты(не только музыкальные, нойз эксперементы тоже были), реставрирую аудио, продумываю sound-design, пишу произведения, свожу треки, занимаюсь мастерингом, написанием джинглов, фортепианных пьес и оркестровых произведений для игр.

Интереснее всего писать музыку и звуки для игр и фильмов, писать аранжировки и находить новые способы решения привычных вопросов.

*Работаю до результата который вам понравится.