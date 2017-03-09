ThreeFingers

Системный администратор, Веб-разработчик

Системное администрирование, Развёртывание и сопровождение

e-mail: [email protected]

телефон: +7 (978) 070 4291

Skype: EvilGen

Основные данные:

• Отличные знания и опыт обслуживания систем Windows server 2003, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Linux (RHEL, SLES, CentOS), Vmware Esx, vSphere;

• Опыт внедрения и обслуживания систем Windows и Linux более 10-и лет;

• Опыт внедрения и обслуживания виртуальной инфраструктуры Vmware более 5-и лет;

• Опыт внедрения и администрирования распределенной инфраструктуры Active Directory, включающей более 100 серверов;

• Опыт внедрения и администрирования распределенной корпоративной почтовой системы на базе Exchange 2007, Exchange 2010, Exchange 2013;

• Высокий уровень знаний терминальных технологий Citrix и Microsoft, включая такие продукты как XenApp 5.0, 6.0, 6.5 Presentation Server 4.5, 4.0, 3.0;

• Высокий уровень знаний OpenSource технологий, таких как: Centos, Debian, ISPmanager, Nagios, Zenoss, Apache, Php, Mysql, MariaDB, Perl, nginx;

• Хороший уровень знаний баз данных Microsoft SQL 2005, 2008, 2008 R2, 2012;

Личные качества:

Дисциплинированность, коммуникабельность, опыт командной работы, целеустремленность, порядочность, аналитический склад ума.