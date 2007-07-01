Заслуги моєї роботи полягають у здійсненні зображень більш яскравими, виразними та привабливими для глядача.

Я завжди готовий до нових викликів та співпраці. Зв'яжіться зі мною, якщо вам потрібна високоякісна обробка фотографій, яка приведе ваші зображення до нового рівня виразності та краси.

Електронна пошта: [[email protected]]

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Дякую за увагу до мого портфоліо. Буду радий співпрацювати з вами над вашими фотографіями!