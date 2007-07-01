Ti4ep

Данііл Ti4ep

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Заслуги моєї роботи полягають у здійсненні зображень більш яскравими, виразними та привабливими для глядача.

Я завжди готовий до нових викликів та співпраці. Зв'яжіться зі мною, якщо вам потрібна високоякісна обробка фотографій, яка приведе ваші зображення до нового рівня виразності та краси.

Електронна пошта: [[email protected]]
Соціальні мережі: [_ti4ep_]

Дякую за увагу до мого портфоліо. Буду радий співпрацювати з вами над вашими фотографіями!

 

Портфолио