SMM-MANAGER
Я — SMM-менеджер. Занимаюсь продвижением аккаунта и привлечением клиентов.
Чем я могу помочь?
Составление контент-плана и написание сценариев для постов/сторис.
Создание поднимающих охваты сторис + игровые сторис.
Помощь в написании текстов.
Обработка фото, монтаж видео.
Помощь в поиске блогеров для рекламы.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ при приеме на работу
Портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1GyN_3etrbqR3wb8RF5fZ6qug1lmoehQ8?usp=sharing
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