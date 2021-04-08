TiGriz

Наталья TiGriz

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM-MANAGER

Я — SMM-менеджер. Занимаюсь продвижением аккаунта и привлечением клиентов.

Чем я могу помочь?

Составление контент-плана и написание сценариев для постов/сторис.

Создание поднимающих охваты сторис + игровые сторис.

Помощь в написании текстов.

Обработка фото, монтаж видео.

Помощь в поиске блогеров для рекламы.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ при приеме на работу

Портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1GyN_3etrbqR3wb8RF5fZ6qug1lmoehQ8?usp=sharing

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