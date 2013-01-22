TiPoHa_rina

Ирина TiPoHa_rina

 
54 годаРоссия/Рязань
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Профессиональные навыки:

написание статей в газетах «Педагогический вестник», «Рязанские ведомости»

быстрый поиск и анализ информации

грамотный русский язык

знание операционных систем Windows, Росинка, офисных пакетов (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)

знание Excel, Word, Internet, E-mail на уровне "выше среднего"; HTML – на базовом уровне.

уверенный пользователь ПК

Дополнительная информация:

украинский язык на среднем уровне

английский язык на базовом уровне

Личные качества:

работоспособность

исполнительность

пунктуальность

обучаемость

творческий подход к делу

Написание статейHTML