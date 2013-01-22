TiPoHa_rina

Профессиональные навыки:
написание статей в газетах «Педагогический вестник», «Рязанские ведомости»
быстрый поиск и анализ информации
грамотный русский язык
знание операционных систем Windows, Росинка, офисных пакетов (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)
знание Excel, Word, Internet, E-mail на уровне "выше среднего"; HTML – на базовом уровне.
уверенный пользователь ПК
Дополнительная информация:
украинский язык на среднем уровне
английский язык на базовом уровне
Личные качества:
работоспособность
исполнительность
пунктуальность
обучаемость
творческий подход к делу
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