Во вложенных файлах у вас будет два файла один пустой это где вы будете размещать объект и второй это образец. Размещенаяя иллюстрация должна быть ровно там же где сейчас картинка образец. Что должно быть на картинке: ...
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- $15Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Необходимо из одного шаблона html перенести в другой некое подобие калькулятора, соответсвенно дополнить стили из старого css в новый, ну и чтобы работало все, исходники шаблонов все естьHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $25
Необходимо перенести лендинг сделанный в html на любую cms срок не более суток. Все подробности в ЛС. Стоимость 1500 рублей. Оплата ЯД или QiwiHTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $10
[b]Заказ закрыт[/b]Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Необходим легкий рерайт текстов про строительную технику, уникальности хватит 60-70% по адвего, переделывать без воды и не искажать тех факты. Текст можно сократить. на Данный момент около 4000 символов Срок 3-4 часа. Стоимость 400 рублей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
4 года назад
Оплата произведена. Сотрудничеством доволен.
$5
10 баллов
8 лет назад
Четко сформулированная задача, моментальная оплата !
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