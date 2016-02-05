TiVL

Тимофей Пушкарев TiVL

 
41 годРоссия/Сергиев Посад
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Choppyratz
Дмитрий 
31 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
$6
10 баллов
4 года назад
Редактирование html + пернос стилей
Оплата произведена. Сотрудничеством доволен.
ok
Ответный отзыв
johny_smile
Алексей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Рерайт технического текста
Четко сформулированная задача, моментальная оплата !
Сделано все быстро и качественно.
Ответный отзыв