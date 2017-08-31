3D моделирование, визуализация, постобработка.
Стоимость работ - по согласованию с заказчиком.
Тел.: +7 (964) 184-19-21
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип178 просмотров
- Робомуха217 просмотров
- "Бесконечный "бублик""214 просмотров
- Неоновые шарики190 просмотров
- Мотор - моделирование и визуализация221 просмотр
- Подшипники196 просмотров
- Моделирование и визуализация столовой комнаты184 просмотра
- Моделирование и визуализация в 3Ds Max166 просмотров
- Моделирование и визуализация кухни170 просмотров
- Моделирование и визуализация софы232 просмотра
- Моделирование и визуализация176 просмотров
- Моделирование и визуализация161 просмотр