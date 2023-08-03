Писатель любитель. Фантастика, фэнтэзи, ужасы.

Пишу книгу, придумываю идеи для фантастических и фэнтезийных книг. Писал стихи по вдохновению и без.

Придумываю разные сценарии, без лишних слов, вкратце, в общих чертах. Или развернуто, если удается сконцентрироваться на отдельном пазле общей картины.

Придумываю страшные истории, от которых мне и самому становится не по себе.

Доходило до того, что с дома выбегал в люди, лишь бы не находиться наедине со своей головой. Но со временем привык.

Составлю текст, запрограммирующий сознание на любой лад.

Сам себя программирую с переменным успехом ввиду психического расстройства, или шизофрении, подразумевающей под собой некий разлад в сознании, что вносит в мышление долю сомнения, с чем приходится считаться.

И поскольку я сам шизофренник, то могу и себе подобным помочь справляться с вытекающими от сюда проблемами.

Покрайней мере самого себя я научился успокаивать, ободрять, одобрять, уважать и принимать.

За помощь страдающим психическими расстройствами денег не беру.

Я не профессионал, и далеко не идеален, и не претендую на роль этакого умного психолога.

Чаще всего пара добрых слов имеет больше влияния, чем грамотно поставленные лекции на тему как быть хорошим, умным и жизнерадостным, а главное как вообще себя полюбить, когда сам в себе разочарован, подавлен и ...