Дипломы, курсовые, статьи, переводы. Темы: экономика,финансы,налоги,бухучет

Напишу авторский диплом, курсовую, статью по экономической и финансовой тематике. Специализация: русские налоги, международные налоги, сделки слияния-поглощения, инвестиции, внутренний аудит, бюджетирование, управленческий учет, финансы предприятия. Возможны также другие темы по программе экономических вузов.

Сделаю осмысленный перевод бухгалтерской, финансовой, инвестиционной документации с русского на английский и с английского на русский.

Помогу в подготовке к экзаменам CPA, CIA, CFA, а также часть бумаг ACCA (налоги, корпоративные финансы).

О себе:

Выпускница экономфака МГУ.

Опыт работы в финансовой и налоговой сфере - 8 лет.