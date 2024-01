• Слабое знание языков:

Microsoft ASM, Algol, Perl.

• Среднее знание языков:

Borland Delphi 6 - .NET 2007, Visual Basic 6 - .NET 2008, VBScript (ASP), JavaScript (ASP), HTML, DHTML, PHP 3-5

• Отличное знание языков:

C, Microsoft Visual C++ 4 - .2008 NET, Borland C++ 5-6 Builder, Java 2 SE – EE - ME, Microsoft C# .NET

• Основной язык программирования:

Мой самый основной язык программирования С++, компилятор от корпорации Microsoft и технологиями с которыми я работаю всегда в течение всего своего времени программирования входящие в состав языка С++ от компании Microsoft это: STL, MFC, ATL, COM , DCOM, OpenGL, DirectDraw7, DirectX 8.0 – 9.0, DirectMusic, DirectSound, DirectPlay, Socket, MIDI, SQL, ODBC, ADO, ADO.NET, Win32 API, NET, TAPI.

• Профессиональная деятельность:

Работал в области разработки графических программ растровых редакторов для обработки фотографий созданий изображений на языке программирования С++ с применением Win32 API, STL, MFC, ATL.

Разрабатывал shareware – игры, пробовал свой бизнес, создал трёхмерную игру Приключение шарика, у игры 50 – уровней используя свои созданные графические движки на DirectX 8.0 – 9.0 на языке программирования С++.

В последнее время работал в области текстовой обработки данных в создание текстовых и файловых анализаторов - Parser на языке программирование С++.

• Мой девиз:

Никогда не хвали себя сильно, пока не создашь что ни будь…

• Электронный адрес:

[email protected]