Дизайн/Верстка. Все сделаю быстро и качественно)
На протяжении года я плавно перешла в 2 сферы - верстка и web-дизайн(Tilda, Figma). Обучение всему этому занялось более 1 года. У меня не очень много опыта, но я готова к работе с головой. В дальнейшем собираюсь все более совершенствовать свои навыки, развиваться в данной сфере.
Навыки:
- знание html/css
- знание javascript
- умение работать с tilda
- умение работать с figma
- базовое знание photoshop
- английский язык на уровне чтения технической литературы
- грамотность
- соблюдение дедлайнов
- умею разговаривать с клиентом на его языке
- способна оперативно менять подход под переменчивые правила бизнес-игры
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