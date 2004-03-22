TigerDir

Ирина TigerDir

 
19 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн/Верстка. Все сделаю быстро и качественно)

На протяжении года я плавно перешла в 2 сферы - верстка и web-дизайн(Tilda, Figma). Обучение всему этому занялось более 1 года. У меня не очень много опыта, но я готова к работе с головой. В дальнейшем собираюсь все более совершенствовать свои навыки, развиваться в данной сфере.

Навыки:

  • знание html/css
  • знание javascript
  • умение работать с tilda
  • умение работать с figma
  • базовое знание photoshop
  • английский язык на уровне чтения технической литературы
  • грамотность
  • соблюдение дедлайнов
  • умею разговаривать с клиентом на его языке
  • способна оперативно менять подход под переменчивые правила бизнес-игры
JavascriptHTMLCSSFigmaTilda