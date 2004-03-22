Дизайн/Верстка. Все сделаю быстро и качественно)

На протяжении года я плавно перешла в 2 сферы - верстка и web-дизайн(Tilda, Figma). Обучение всему этому занялось более 1 года. У меня не очень много опыта, но я готова к работе с головой. В дальнейшем собираюсь все более совершенствовать свои навыки, развиваться в данной сфере.

Навыки: