Дизайн сайтов / верстка / сайты под ключ

Разработка отдельных элементов интерфейса. Разработка полноценного интерфейса интернет ресурса. Верстка уже готового дизайна. Адаптивная

верстка интерфейсов под планшеты и мобильные устройства. Настройка

административной панели ресурса. Подбор CMS удовлетворяющей требованиям к

ресурсу. Настройка CMS. Возможно дальнейшее сопровождение ресурса.

test.designiti.ru

Много законченых проектов, на портале отображены не все. Из последних закрытых проектов, информационный портал: ronc.ru

Для связи предпочтителен Скайп.