Дизайн сайтов / верстка / сайты под ключ
Разработка отдельных элементов интерфейса. Разработка полноценного интерфейса интернет ресурса. Верстка уже готового дизайна. Адаптивная
верстка интерфейсов под планшеты и мобильные устройства. Настройка
административной панели ресурса. Подбор CMS удовлетворяющей требованиям к
ресурсу. Настройка CMS. Возможно дальнейшее сопровождение ресурса.
Много законченых проектов, на портале отображены не все. Из последних закрытых проектов, информационный портал: ronc.ru
Для связи предпочтителен Скайп.
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