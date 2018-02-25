Tigran001

Тигран Григориян Tigran001

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
3D

Привет, меня зовут Тигран Я специалист по 3D-моделированию и визуализации интерьеров и экстерьеров. Я могу предоставить вам и вашей команде привлекательные визуализации и 3D-модели, которые соответствуют вашим потребностям и бюджету. У меня есть профессиональный опыт, и у меня было несколько огромных проектов, которые я сделал очень качественный и фотореалистичный я получаю фотореалистичный результат с помощью с помощью этих программ исвоих знаниях  

 Autodesk  3D Max

Corona Renderer 1.7

Marvelous Designer 7

Adobe Photoshop CC 2017

PixPlant 