3D

Привет, меня зовут Тигран Я специалист по 3D-моделированию и визуализации интерьеров и экстерьеров. Я могу предоставить вам и вашей команде привлекательные визуализации и 3D-модели, которые соответствуют вашим потребностям и бюджету. У меня есть профессиональный опыт, и у меня было несколько огромных проектов, которые я сделал очень качественный и фотореалистичный я получаю фотореалистичный результат с помощью с помощью этих программ исвоих знаниях

Autodesk 3D Max

Corona Renderer 1.7

Marvelous Designer 7

Adobe Photoshop CC 2017

PixPlant