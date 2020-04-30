Tigran1996

Идеальная верстка по макету.Все мои навыки к вашим услугам.

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

4 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Много лет стажа. Вы можете смотреть на несколько моих проектов ниже по ссылке Behhance.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

Behance - https://www.behance.net/tikomelqe56c

Facebook - https://www.facebook.com/tigran.melqonyan.3

Linkedin - https://www.linkedin.com/in/tigran-melqonyan-4b535a170/

Viber -- +374 91 07 19 96

Whatsapp -- +374 55 59 19 96