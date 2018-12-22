о себе

Здравствуйте, меня зовут Тигран.

Я имею среднее профильное образование ( право и организация социального обеспечение населения ).

Имею обширные знания в следующих сферах: право, юриспруденция, менеджмент, аналитика, планирование, психология и психиатрия.

Личные качества: грамотно поставленная речь, знание законодательства РФ, ответственность, исполнительность, внимательность, пунктуальность.

Проходил учебную практику в ФССП РФ в г. Ростове-На-Дону на протяжении 1 года в отделе судебных приставов исполнителей и отделе дознания.

Раньше работал в адвокатуре 2 года.В последние годы проходил обучение без возможности работать.