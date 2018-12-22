Тигран Хачатурян Tigran707Tigran707
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
о себе
Здравствуйте, меня зовут Тигран.
Я имею среднее профильное образование ( право и организация социального обеспечение населения ).
Имею обширные знания в следующих сферах: право, юриспруденция, менеджмент, аналитика, планирование, психология и психиатрия.
Личные качества: грамотно поставленная речь, знание законодательства РФ, ответственность, исполнительность, внимательность, пунктуальность.
Проходил учебную практику в ФССП РФ в г. Ростове-На-Дону на протяжении 1 года в отделе судебных приставов исполнителей и отделе дознания.
Раньше работал в адвокатуре 2 года.В последние годы проходил обучение без возможности работать.
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