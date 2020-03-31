Тигран Авушян TigranTheGreatTigranTheGreat
23 годаРоссия/Обнинск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Great работа от TigranTheGreat
HTML + CSS + JavaScript + jQuery
Новый фрилансер для тех - кто хочет ЭКОНОМИТЬ время и деньги, получить КАЧЕСТВЕННЫЙ товар 👍
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: Tigran_The_Great
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