TigranTheGreat

Тигран Авушян TigranTheGreat

 
23 годаРоссия/Обнинск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Great работа от TigranTheGreat

HTML + CSS + JavaScript + jQuery 

Новый фрилансер для тех - кто хочет ЭКОНОМИТЬ время и деньги, получить КАЧЕСТВЕННЫЙ товар  👍

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

  • готов приступить уже
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • не беру предоплату*
  • всегда на связи

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

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JavascriptHTMLCSSjQuery