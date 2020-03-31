Great работа от TigranTheGreat

 HTML + CSS + JavaScript + jQuery 

Новый фрилансер для тех - кто хочет ЭКОНОМИТЬ время и деньги, получить КАЧЕСТВЕННЫЙ товар 👍

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

не беру предоплату*

всегда на связи

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!