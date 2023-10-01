Tigran_7

Тигран Погосов Tigran_7

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Ищете профессионального разработчика сайта, способного создать потрясающий веб-опыт, который привлечет и удержит ваших пользователей? Поздравляю, вы попали по адресу!

Моя стратегия основана на индивидуальном подходе к каждому проекту. Я тщательно анализирую ваши потребности, цели и целевую аудиторию, чтобы создать сайт, который точно отразит вашу уникальность и эффективно передаст ваше сообщение.

Портфолио

Дизайн сайтов
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$5/час
от $55от 7 дней
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