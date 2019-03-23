Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google AdWords💡

Здравствуйте

Я директолог - специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google AdWords🔥🔥🔥

Сотрудничая со мной, вы получаете:

⚡Бесплатный аудит, в котором я рассказываю о своих стратегиях и задачах!Рассказываю вам как работает правильно настроенная реклама.

⚡Бесплатно выявляю проблемы вашего сайта и вношу корректировки ( лендинг, квиз, многостраничник и тд. )

⚡Великолепная работа с семантикой, поможет гнать максимальное количество трафика по релевантным запросам.

⚡1 ключевик - одно объявление. Это позволит понизить цену клика во много раз, по сравнению с вашими конкурентами!

Плюс ко всему, вы всегда сможете обратиться ко мне за помощью или вопросом, ведь я буду отвечать вам 24/7А также всю дальнейшую информацию вы можете получить написав мне в личку