Tihonova_nass

Быстрый, качественный текст

Рассмотрю любые задачи, с которыми справится копирайтер или HR. Частичная занятость)На данный момент занимаю должность ведущего бизнес-тренера в крупном банке. Отвечаю за подбор кандидатов, обучение и развитие персонала (вебинары, лекционное обучение, проведение тренингов), а так же контролирую выполнение планов действующими сотрудниками. Разрабатываю программы тренингов, пишу сценарии. Так же провожу тренинги для управленческого состава.В мои обязанности входит написание сценариев для тренингов, текстов и скриптов для телефонных переговоров, аудиоконтроль разговоров Специалистов, разбор сложных, конфликтных ситуаций и контроль поступления жалоб от клиентов.Готова рассмотреть только дистанционную работу.