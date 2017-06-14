Tikhon1974

Обратился к Анастасии уже не первый раз. И снова только положительные эмоции от сотрудничества! Творческий подход к делу, внимание к мелочам, оперативная доработка деталей по ходу процесса согласования и в итоге - великолепный результат, превысивший мои ожидания! Настоятельно рекомендую!