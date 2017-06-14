Tikhon1974

Необходимо имеющееся фото танцующих молодоженов выполнить в стиле "сказочного рисунка".
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
год назад
Необходимо имеющееся фото танцующих молодоженов выполнить в стиле "сказочного рисунка".
Добрый день, - Необходимо создать логотип. Тема - мыло ручной работы. - Также, нужна визитка и "thank you" карточка, которая вкладывается в коробку с заказом. Тихон
Разработать дизайн для блокнотов. Формат А6 и А5. Нарисовать разлинейку для внутренних блоков
Разработать дизайн для блокнотов. Формат А6 и А5. Нарисовать разлинейку для внутренних блоков
логотип для изготовления клише по коже
Разработка логотипа с нуля. Тема : женские украшения ручной работы
Создание логотипа с последующим изготовлением клише для кожи.
Необходимо дополнить и адаптировать существующий логотип, в векторе, для изготовления клише под кожу.