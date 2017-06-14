Tikhon1974

Тихон Веригин Tikhon1974

 
49 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$115
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Рисунок по фотографии в "сказочном" стиле
Отличный заказчик! Постоянно на связи, чёткое задание. Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Остался полностью доволен сотрудничеством с Виталием! Профессиональный подход, со знанием дела ! Отличное качество, приемлемая цена и сроки быстрее оговоренных! Рекомендую! )
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$65
10 баллов
3 года назад
Создание логотипа, визитки и "thank you" -карточки
Очень понравилось сотрудничество: приятный, общительный клиент, понимает, чего хочет. Дал не только полное техзадание, но и визуализировал как нужно. Буду рада новым заказам. Однозначно рекомендую!
Только положительные эмоции от сотрудничества с Еленой! Она по-максимуму вовлечена в процесс, работает оперативно и качественно, справедливая цена, и приятное общение. Рекомендую всем! Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
день назад
$38
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна блокнота
Не первый раз работаем с Тихоном. Очень хороший заказчик и приятный в общении человек! Рекомендую к сотрудничеству.
И снова, только положительные впечатления от сотрудничества с Анастасией! Внимание к деталям, творческий подход, креативность и высокая квалификация. В результате, заказ выполнен а высоком уровне! Спасибо! Обязательно буду обращаться еще и всем рекомендую !
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
день назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа для изделий из кожи
100% рекомендую к сотрудничеству! Тихон приятный в общении и работе заказчик! Уместные правки, моментальная оплата. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
Обратился к Анастасии уже не первый раз. И снова только положительные эмоции от сотрудничества! Творческий подход к делу, внимание к мелочам, оперативная доработка деталей по ходу процесса согласования и в итоге - великолепный результат, превысивший мои ожидания! Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа
Рекомендую как ответственного заказчика! Только лучшие впечатления, четкое ТЗ, моментальная оплата. Буду рада сотрудничать еще).
Только положительные эмоции от сотрудничества ! Качественная работа выполненная в оговоренные сроки, а главное, творческий подход к делу. Плюс - оперативная доработка макета. Рекомендую и буду обращаться сам !
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