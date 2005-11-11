TikhonovMikhail

Михаил Тихонов TikhonovMikhailTikhonovMikhail
18 летРоссия/Чебоксары
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
"Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы." (Генри Форд)
Думаю, нам стоит познакомиться.
Привет, меня зовут Михаил, мне 15 лет. Создаю сайты на платформе Tilda. Люблю читать и смотреть сериалы. В хорошую погоду нахожу время, чтобы позаниматься на спортивной площадке. Зимой 2021 года я сломал руку, после чего начал бережнее относиться к своему здоровью.
Гарантия на выполненную работу.
Можете не опасаться, что после оплаты работы я исчезну, и некому будет этот проект доработать.
Связь со мной:
Почта: [email protected]
Телефон: 89519998139
Инстаграмм: @m.tikhonofff
Процесс работы:
- Обсуждение будущего проекта.
- Выполнение работы.
- Проверка.
- Оплата.
- Передача.
Способы оплаты:
Tinkoff 89519998139
Действие аккаунта приостановлено!