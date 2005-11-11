TikhonovMikhail

"Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы." (Генри Форд)

Думаю, ﻿нам стоит познакомиться.

Привет, меня зовут Михаил, мне 15 лет. Создаю сайты на платформе Tilda. Люблю читать и смотреть сериалы. В хорошую погоду нахожу время, чтобы позаниматься на спортивной площадке. Зимой 2021 года я сломал руку, после чего начал бережнее относиться к своему здоровью.

﻿Гарантия на выполненную работу.

Можете не опасаться, что после оплаты работы я исчезну, и некому будет этот проект доработать.

﻿Связь со мной:

Почта: [email protected]

Телефон: 89519998139

Инстаграмм: @m.tikhonofff

﻿Процесс работы:

Обсуждение будущего проекта.

Выполнение работы.

﻿Проверка.

Оплата.

Передача.

﻿Способы оплаты:

Tinkoff 89519998139