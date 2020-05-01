Tim-Fox

Надежда Tim-Fox

 
39 летБеларусь/Бобруйск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Видеомонтажёр

Монтирую в Edius видеоклипы, свадебное видео, рекламу, мультикам, социальные ролики, трейлеры и так далее... Качественный и красивый покрас в Davinci Resolve.