Видеомонтажёр
Монтирую в Edius видеоклипы, свадебное видео, рекламу, мультикам, социальные ролики, трейлеры и так далее... Качественный и красивый покрас в Davinci Resolve.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Монтаж ролика из фото и рисунков119 просмотров
- Обзорный ролик, природа, ландшафт126 просмотров
- Монтаж ролика с отдыха из фото и видео с телефона116 просмотров
- Завершающий свадебный клип182 просмотра
- Showreel для киношколы183 просмотра
- Lovestory для влюблённых146 просмотров
- Футбольный клип137 просмотров
- Мультфильм из фото и рисунков157 просмотров