Копирайтер, контент-маркетолог «Краткость сестра таланта». А.П. Чехов Опыт работы: Наполнение и продвижение сайтов

Создание разнопланового информационного контента

Оперативное редактирование, корректура текстов

Стилистическая правка текстов

Написание текстов для лендингов и промо-сайтов

Администрирование страниц в социальных сетях Навыки: Word

Excel

Google docs

Работа с семантикой Языки: Русский

Английский Личные качества: Ответственность

Ориентированность на результат

Аналитический склад ума

Пунктуальность

Я против войны в Украине !