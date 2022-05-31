Светлана Тимохина Tim655655Tim655655
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер, контент-маркетолог
«Краткость сестра таланта». А.П. Чехов
Опыт работы:
- Наполнение и продвижение сайтов
- Создание разнопланового информационного контента
- Оперативное редактирование, корректура текстов
- Стилистическая правка текстов
- Написание текстов для лендингов и промо-сайтов
- Администрирование страниц в социальных сетях
- Word
- Excel
- Google docs
- Работа с семантикой
- Русский
- Английский
- Ответственность
- Ориентированность на результат
- Аналитический склад ума
- Пунктуальность
Я против войны в Украине!