Tim655655

Светлана Тимохина Tim655655

 
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер, контент-маркетолог

«Краткость сестра таланта». А.П. Чехов

Опыт работы:

  • Наполнение и продвижение сайтов
  • Создание разнопланового информационного контента
  • Оперативное редактирование, корректура текстов
  • Стилистическая правка текстов
  • Написание текстов для лендингов и промо-сайтов
  • Администрирование страниц в социальных сетях
Навыки:

  • Word
  • Excel
  • Google docs
  • Работа с семантикой
Языки:

  • Русский
  • Английский
Личные качества:

  • Ответственность
  • Ориентированность на результат
  • Аналитический склад ума
  • Пунктуальность