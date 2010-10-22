Программист 1С 8.х

Опыт работы более 6 лет

Программирование в 1С 8.2 УТ, БП, ЗУП. Обмен данными между конфигурациями 1С и другими приложениями. Настройка 1С. Обновление. Доработка типовых и не типовых конфигураций по ТЗ. Разработка любых отчетов, обработок. Работа с распределенными базами (УРБД). Полная техподдержка пользователей. Разработка конфигурации с нуля.