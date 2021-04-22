Graphic&web designer
Меня зовут Тимофей, я дизайнер聆
Готов сделать для вас: иконки для сторис, логотип, презентацию, чек лист, гайд, баннер, визитку, а также сайт на tilda.
Мои главные качества:
✨Я креативный и ответственный
✨Помогаю определиться с пожеланиями к заказу
✨Соблюдаю дедлайн
✨Если что-то не понравится заказчику - готов обсуждать и находить лучшие решения ✨Адекватно отношусь к критике
✨Быстро и качественно делаю работу
Портфолио по ссылке: https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTE4Nzg4Nzc0NjExNjE1?igshid=1em0aeh3yxt6e
Действие аккаунта приостановлено!