Graphic&web designer

Меня зовут Тимофей, я дизайнер‍聆

Готов сделать для вас: иконки для сторис, логотип, презентацию, чек лист, гайд, баннер, визитку, а также сайт на tilda.

Мои главные качества:

✨Я креативный и ответственный

✨Помогаю определиться с пожеланиями к заказу

✨Соблюдаю дедлайн

✨Если что-то не понравится заказчику - готов обсуждать и находить лучшие решения ✨Адекватно отношусь к критике

✨Быстро и качественно делаю работу

Портфолио по ссылке: https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTE4Nzg4Nzc0NjExNjE1?igshid=1em0aeh3yxt6e