👋Привет!
Меня зовут Тимур,мой опыт работы в веб-дизайне может представлять интерес для вашего быстроразвивающегося бизнеса. Во время моей практической работы, я приобрел опыт владения программ для веб-дизайна, включая Adobe Photoshop, Figma, Adobe illustrator и др. Я уверен , что смогу содействовать развитию вашего бизнеса
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⭕UX
Что вы получаете, когда обращаетесь ко мне:
⭕Проверка сайта конкурентов, рынка, соцсетей
⭕Сбор контента
⭕Анализ целевой аудитории (ЦА)
⭕Уникальный UX/UI дизайн в редакторе Figma
⭕Адаптивная верстка на все типы экранов мобильных экранов и дисплеев ПК
⭕Регистрация и подключение домена
⭕ Оптимизация и безопасность сайта
⭕Создание каталога и подключение онлайн-оплаты
⭕Настройка приёма и учета заявок с сайта
Подключение и настройка поисковых служб и аналитики (Google Analytics, Яндекс метрика, VK и Fb пиксель)
⭕Обучение самостоятельному администрированию сайта и каталога товаров (добавление, редактирование цен на товары, услуги и тп)