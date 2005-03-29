👋Привет!

Меня зовут Тимур,мой опыт работы в веб-дизайне может представлять интерес для вашего быстроразвивающегося бизнеса. Во время моей практической работы, я приобрел опыт владения программ для веб-дизайна, включая Adobe Photoshop, Figma, Adobe illustrator и др. Я уверен , что смогу содействовать развитию вашего бизнеса

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⭕UX

Что вы получаете, когда обращаетесь ко мне:

⭕Проверка сайта конкурентов, рынка, соцсетей

⭕Сбор контента

⭕Анализ целевой аудитории (ЦА)

⭕Уникальный UX/UI дизайн в редакторе Figma

⭕Адаптивная верстка на все типы экранов мобильных экранов и дисплеев ПК

⭕Регистрация и подключение домена

⭕ Оптимизация и безопасность сайта

⭕Создание каталога и подключение онлайн-оплаты

⭕Настройка приёма и учета заявок с сайта

Подключение и настройка поисковых служб и аналитики (Google Analytics, Яндекс метрика, VK и Fb пиксель)

⭕Обучение самостоятельному администрированию сайта и каталога товаров (добавление, редактирование цен на товары, услуги и тп)