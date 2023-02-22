Привет!

Я опытный разработчик WordPress и UX/UI-дизайнер со страстью к созданию визуально потрясающих и удобных сайтов. У меня большой опыт разработки пользовательских тем и плагинов, а также проектирования интуитивно понятных и привлекательных интерфейсов. Мое глубокое понимание принципов веб-дизайна и пользовательского опыта гарантирует, что каждый проект, над которым я работаю, будет соответствовать конкретным потребностям каждого клиента. Я хорошо адаптируюсь и всегда в курсе последних событий в отрасли. Благодаря моему опыту я могу помочь вам вывести ваше присутствие в Интернете на новый уровень. Если вам нужен новый веб-сайт или вы хотите обновить существующий, я готов помочь вам достичь ваших целей.

Посадочная страница

веб-сайт электронной коммерции

Бизнес-сайт

Веб-сайт блога

Сайт для мероприятий

Персональный сайт

Членский веб-сайт

Некоммерческий сайт

Информационный сайт

Онлайн-форум

Figma, Phototshop, wordpress, illustrator

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