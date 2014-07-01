Timatatarin

Тимур Дианов Timatatarin

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Графический дизайнер

Добрый день!

Стартап компания ищет в команду графического дизайнера.

Создание дизайн-макетов различной продукции в соответствии с техническим заданием.(Логотипы, стикеры, футболки, развороты журналов).

Продвинутый ПК пользователь,

- Владение пакетом графических программ Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, PageMaker).

- Владение графической программой Corel Draw.

-Владение програмы Roland VersaWorks (поддерживается только Windows)

Условия работы:

- работа в офисе (Пушкинская, Маяковская)

- оформление в штат

- зарплата от 45000.

[email protected]

InDesignIllustratorPhotoshop