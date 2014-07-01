Timatatarin

Графический дизайнер
Добрый день!
Стартап компания ищет в команду графического дизайнера.
Создание дизайн-макетов различной продукции в соответствии с техническим заданием.(Логотипы, стикеры, футболки, развороты журналов).
Продвинутый ПК пользователь,
- Владение пакетом графических программ Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, PageMaker).
- Владение графической программой Corel Draw.
-Владение програмы Roland VersaWorks (поддерживается только Windows)
Условия работы:
- работа в офисе (Пушкинская, Маяковская)
- оформление в штат
- зарплата от 45000.
Действие аккаунта приостановлено!