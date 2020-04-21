Опыт работы SMM:

Ведение профиля, подготовка контента, обработка фото и видео, подбор визуала для ленты, написание постов, оформление историй, работа с клиентами в комментариях и Direct, анализ статистики страницы, организация розыгрышей, работа с рекламой у блогеров, настройка таргетрированной рекламы, оформление шапки профиля и highlights.

Дополнительно: работа с сайтом (наполнение и описание товаров), навыки копирайтинга, написание статей, работа с платформами и социальными сетями.