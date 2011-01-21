Юлия Богданова

Личная информация

Образование: Высшее, Ставропольский государственный университет, факультет фило-логии и журналистики, специальность «журналистика», специализация «периодическая печать».

Дата рождения: 11 июля 1985 г.

Семейное положение: Не замужем

Дети: Нет

Ф.И.О.: Богданова Юлия Тимофеевна

E-mail: [email protected]

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: средний уровень знания

Уровень владения компьютером: грамотный пользователь

Компьютерные навыки: ОС Windows, Linux, свободное владение программами пакета Microsoft Office, навыки верстки в программе Adobe In Design.

Профессиональные навыки и знания

Написание текстов, сбор и систематизация информации, работа с базами данных инфор-мационных и фотоагентств, литературное редактирование, уверенное знание технологии полиграфического производства, подготовка документов для регистрации печатных СМИ, управление кадрами, делопроизводство

Знания в сфере законодательства

Закон о СМИ, закон «О рекламе», закон «Об авторском праве и смежных правах», зако-нодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие работу СМИ, Администра-тивный кодекс РФ, трудовое законодательство.

Опыт работы

Общий стаж: 5 лет.

С августа 2003 по май 2005 — «Ставропольская правда»

Описание деятельности компании: общественно-политическая краевая газета

Должностные обязанности: внештатный корреспондент отдела культуры и образова-ния.

С сентября 2005 по январь 2006 — издательский дом «Медиа ПРО»

Описание деятельности компании: издательский дом, специализирующийся на изда-тельстве рекламных глянцевых журналов.

Должность: журналист в редакционном отделе

Должностные обязанности: написание текстов, сбор информации, ведение базы дан-ных, ведение архива публикаций издательства.

С января 2006 по апрель 2006 — Издательский дом «Мир»

Описание деятельности компании: Издание глянцевых рекламно-информационных журналов.

Должностные обязанности: журналист в редакционном отделе.

С мая 2006 по сентябрь 2007 года — ООО «Фабрика корпоративной прессы»

Описание деятельности компании: издательство корпоративной и специализированной прессы.

Должность: заместитель директора

Должностные обязанности: руководство производственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, организация подготовки к печати и выпуск изданий, планирование и организация рабочего процесса, кадровый менеджмент, осуще-ствление контроля за соблюдением норм и правил охраны труда и производственной безопасности, ведение документации.

С сентября 2007 по август 2008 года — журнал NASH

Описание деятельности компании: рекламно-информационный журнал

Должность: главный редактор

Должностные обязанности: организация редакционно-производственных процессов жур-нала, литературное редактирование материалов журнала, контроль за соблюдением уста-новленных сроков подачи рукописей, разработка и реализация специальных проектов журнала, контроль за соответствием материалов журнала законодательству РФ, заключе-ние издательских договоров с авторами, кадровый менеджмент.

С сентября 2008 по настоящее время городская глянцевая газета «Мега»

Должность: главный редактор

Должностные обязанности: работа с федеральными информационными агентствами, ра-бота с базами данных федеральных фотобанков, работа с пресс-службами городских и краевых структур, планирование и организация редакционного процесса, литературное ре-дактирование материалов газеты, контроль за соблюдением установленных сроков работы, контроль за соответствием материалов газеты законодательству РФ, заключение издатель-ских договоров с авторами, кадровый менеджмент.