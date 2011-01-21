Юлия Богданова
Личная информация
Образование: Высшее, Ставропольский государственный университет, факультет фило-логии и журналистики, специальность «журналистика», специализация «периодическая печать».
Дата рождения: 11 июля 1985 г.
Семейное положение: Не замужем
Дети: Нет
Ф.И.О.: Богданова Юлия Тимофеевна
E-mail: [email protected]
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: средний уровень знания
Уровень владения компьютером: грамотный пользователь
Компьютерные навыки: ОС Windows, Linux, свободное владение программами пакета Microsoft Office, навыки верстки в программе Adobe In Design.
Профессиональные навыки и знания
Написание текстов, сбор и систематизация информации, работа с базами данных инфор-мационных и фотоагентств, литературное редактирование, уверенное знание технологии полиграфического производства, подготовка документов для регистрации печатных СМИ, управление кадрами, делопроизводство
Знания в сфере законодательства
Закон о СМИ, закон «О рекламе», закон «Об авторском праве и смежных правах», зако-нодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие работу СМИ, Администра-тивный кодекс РФ, трудовое законодательство.
Опыт работы
Общий стаж: 5 лет.
С августа 2003 по май 2005 — «Ставропольская правда»
Описание деятельности компании: общественно-политическая краевая газета
Должностные обязанности: внештатный корреспондент отдела культуры и образова-ния.
С сентября 2005 по январь 2006 — издательский дом «Медиа ПРО»
Описание деятельности компании: издательский дом, специализирующийся на изда-тельстве рекламных глянцевых журналов.
Должность: журналист в редакционном отделе
Должностные обязанности: написание текстов, сбор информации, ведение базы дан-ных, ведение архива публикаций издательства.
С января 2006 по апрель 2006 — Издательский дом «Мир»
Описание деятельности компании: Издание глянцевых рекламно-информационных журналов.
Должностные обязанности: журналист в редакционном отделе.
С мая 2006 по сентябрь 2007 года — ООО «Фабрика корпоративной прессы»
Описание деятельности компании: издательство корпоративной и специализированной прессы.
Должность: заместитель директора
Должностные обязанности: руководство производственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, организация подготовки к печати и выпуск изданий, планирование и организация рабочего процесса, кадровый менеджмент, осуще-ствление контроля за соблюдением норм и правил охраны труда и производственной безопасности, ведение документации.
С сентября 2007 по август 2008 года — журнал NASH
Описание деятельности компании: рекламно-информационный журнал
Должность: главный редактор
Должностные обязанности: организация редакционно-производственных процессов жур-нала, литературное редактирование материалов журнала, контроль за соблюдением уста-новленных сроков подачи рукописей, разработка и реализация специальных проектов журнала, контроль за соответствием материалов журнала законодательству РФ, заключе-ние издательских договоров с авторами, кадровый менеджмент.
С сентября 2008 по настоящее время городская глянцевая газета «Мега»
Должность: главный редактор
Должностные обязанности: работа с федеральными информационными агентствами, ра-бота с базами данных федеральных фотобанков, работа с пресс-службами городских и краевых структур, планирование и организация редакционного процесса, литературное ре-дактирование материалов газеты, контроль за соблюдением установленных сроков работы, контроль за соответствием материалов газеты законодательству РФ, заключение издатель-ских договоров с авторами, кадровый менеджмент.
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