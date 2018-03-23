Timofey9

Тимофей Timofey9

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Миром правят слова, иногда состоящие всего из трёх букв.

Профессиональный конструктор сценариев. 

Предлагаю как системные так и уникальные сценарные решения любых уровней. 

Направления работы: 

- Сценарии для театральных постановок;

- Сценарии для мероприятий разного уровня (корпоративные, открытые, закрытые, тимбилдинги, квесты);  

- ТЕХНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ (монтажные планы, тайминги);

- Скетчи (тв формата и youtube);

- Написание  пародийных и имиджевых роликов (с описанием эффектов, декораций и костюмов); 

- Слоганы, копилайны.

Общий опыт работы - 5 лет.

Профессиональный опыт работы - 2 года. 

Мотивирован внутренним желанием постоянного поиска оригинальных сценарных приемов.