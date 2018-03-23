Миром правят слова, иногда состоящие всего из трёх букв.
Профессиональный конструктор сценариев.
Предлагаю как системные так и уникальные сценарные решения любых уровней.
Направления работы:
- Сценарии для театральных постановок;
- Сценарии для мероприятий разного уровня (корпоративные, открытые, закрытые, тимбилдинги, квесты);
- ТЕХНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ (монтажные планы, тайминги);
- Скетчи (тв формата и youtube);
- Написание пародийных и имиджевых роликов (с описанием эффектов, декораций и костюмов);
- Слоганы, копилайны.
Общий опыт работы - 5 лет.
Профессиональный опыт работы - 2 года.
Мотивирован внутренним желанием постоянного поиска оригинальных сценарных приемов.