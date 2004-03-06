Timofiy_Andrienk

Тимофій Андрієнко Timofiy_AndrienkTimofiy_Andrienk
19 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Front-end developer
Привіт! Мене звати Тимофій і я займаюся Front-end розробкою та також веб-дизайном).
Весь минулий рік я потратив на вивчення Html, CSS , JS. Працюю з GitHup, bootstrap, Swiper js та іншими бібліотеками.
Володію навичками використання препроцесорів SASS, SCSS.
Дизайном займаюсь більше року працюв в Figma, PhotoShop.
Всі подробиці ви зможете побачити на моєму сайті:) https://timofeyyyyy.github.io/Portfolio/
Також моє резюме: Тимофій_Андрієнко_-_Frontend_Developer_Web_Design.pdf