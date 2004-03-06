Timofiy_Andrienk

Front-end developer

Привіт! Мене звати Тимофій і я займаюся Front-end розробкою та також веб-дизайном).

Весь минулий рік я потратив на вивчення Html, CSS , JS. Працюю з GitHup, bootstrap, Swiper js та іншими бібліотеками.

Володію навичками використання препроцесорів SASS, SCSS.

Дизайном займаюсь більше року працюв в Figma, PhotoShop.

Всі подробиці ви зможете побачити на моєму сайті:) https://timofeyyyyy.github.io/Portfolio/

Також моє резюме: Тимофій_Андрієнко_-_Frontend_Developer_Web_Design.pdf