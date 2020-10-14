Timoshka97

Фрилансер -копирайтер

Копирайтинг • Написание новостных материалов для сайта и соцсетей; • Написание текстов для лендингов и промо-сайтов; • Написание продающих текстов.SEO-копирайтинг • Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов; • LSI оптимизация текстового контента страниц; • Адаптация текстов под семантическое ядро.Редактура-корректоровка • Оперативное редактирование, корректура текстов; • Стилистическая правка текстов.Личные качества • Аналитический склад ума; • Ответственность; • Ориентированность на результат; • Проактивность.ЯзыкиРусскийАнглийский-Pre intermediate Испанский(базовый уровень)Проживаю в Испании ,пишите в любое время ) с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы !)