Timur

Аширов Тимур Timur

 
39 летУзбекистан/Ташкент
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

С 1999 года занимаюсь компьютерной графикой.

Владею такими программами как: Photoshop, Corel Draw, 3D Studio Max, ZBrush и немного ArchiCAD.

ArchiCADPhotoshop
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