Тимур Пашковский TimurPashkovskyTimurPashkovsky
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Концепт выставочного павильона для YAMAHA207 просмотров
- Кафе2137 просмотров