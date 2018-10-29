Дизайн и конструирование изделий из пластмасс.

Конструирование изделий из пластика с применением инженерного анализа. Многолетний опыт работы, более 40 выполненных проектов, включая разработку корпусов специального назначения с повышенной устойчивостью к ударам, вибрациям, пылевлагозащищённых устройств. Кроме этого, есть опыт работы в промышленной сфере: конструирование электрошкафов, проектирование станков, технологических оснасток, ручных инструментов и прочее.