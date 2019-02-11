Timur_Shalashov

Тимур Шалашов Timur_ShalashovTimur_Shalashov
Доброго времени суток, уважаемый заказчик!
Меня зовут Тимур.
Я специализируюсь на создании и оптимизации контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ и Google Adwords.
Предлагаю ознакомиться с выгодами, которые вы получите при сотрудничестве со мной.
Мое портфолио: https://freelance.ru/onylux/#kontekstnaya-reklama
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ПОЧЕМУ вам стоит ДОВЕРИТЬ мне свой заказ?
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👍 МОЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ГОРЯЧИЙ ЦЕЛЕВОЙ ТРАФИК. А не просто посетителей на сайт. Делаю все возможное для привлечения тех пользователей, которые готовы заполнить контактную(лид)-форму на вашем сайте.
👍 ВСЕГДА НА СВЯЗИ. В любой момент вы можете связаться мной любым удобным способом. (telegram, whatsapp, vk, gmail).
👍 НЕ ТРЕБУЮ 100% предоплаты. Оплата обговаривается в индивидуальном порядке. (Обычно 50%/50%)
👍 ЕСТЬ практический ОПЫТ. Настраивал рекламу для разных ниш, можете в этом убедится просмотрев мое портфолио.
👍 Делаю ставку на ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество. Для меня главный приоритет - ваше доверие!
👍 БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРУЮ вас в случае возникновения вопросов, касаемых контекстной рекламы.
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Что вы получите от меня ГАРАНТИРОВАННО?
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✅ АНАЛИЗ ниши, конкурентов и целевой аудитории - 0₽!
✅ ПОДБОР оптимальной стратегии для запуска и ведения контекстных кампаний - 0₽!
✅ Качественную и полную ПРОРАБОТКУ рекламного объявления (с заполнением расширений и уточнений) - 0₽!
✅ СОЗДАНИЕ и настройку систем аналитик - 0₽!
✅ 7 ДНЕЙ ведения и оптимизации рекламной кампании - 0₽!
✅ РЕКОМЕНДАЦИИ по увеличению удобства и конверсии сайта (если замечу недочеты)- 0₽!
✅ НАСТРОЙКА Ретаргетинга - 0₽! (*При достаточном количестве кликов)
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✘ Чего я гарантировать не могу?
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К сожалению, на некоторые вещи гарантию я вам дать не могу, потому что они зависят от многих факторов, которые я не могу полностью контролировать.
- Успешное прохождение модерации
- Гарантия Заявок/Звонков/Заказов
Я могу лишь дать некоторые рекомендации, которые позволят вам повысить вероятность получения обращений с сайта.
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~ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ ~
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Whats`app : 8(950)329-37-65
Telegram: @onylux
faceook: https://www.facebook.com/onylux
gmail: [email protected]
// Тестовый бюджет для одной рекламной кампании - от 8000 руб в зависимости от ниши и региона показов.
// Не беру в работу запрещенные тематики
https://yandex.ru/support/direct/moderation/restricted-categories.html
// Обращаю ваше внимание, что на некоторые тематики рекламные системы могут попросить сертификат/лицензию на осуществление деятельности.
Порядок работы:
Обсуждается индивидуально.
Стоимость работы:
Оценивается индивидуально.
⏰ Сроки:
От 2-ух дней. Оценивается индивидуально.