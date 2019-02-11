Timur_Shalashov

Настройка Яндекс.Директ | Google Ads "под ключ"

Доброго времени суток, уважаемый заказчик!

Меня зовут Тимур.

Я специализируюсь на создании и оптимизации контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ и Google Adwords.

Предлагаю ознакомиться с выгодами, которые вы получите при сотрудничестве со мной.

Мое портфолио: https://freelance.ru/onylux/#kontekstnaya-reklama

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ПОЧЕМУ вам стоит ДОВЕРИТЬ мне свой заказ?

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👍 МОЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ГОРЯЧИЙ ЦЕЛЕВОЙ ТРАФИК. А не просто посетителей на сайт. Делаю все возможное для привлечения тех пользователей, которые готовы заполнить контактную(лид)-форму на вашем сайте.

👍 ВСЕГДА НА СВЯЗИ. В любой момент вы можете связаться мной любым удобным способом. (telegram, whatsapp, vk, gmail).

👍 НЕ ТРЕБУЮ 100% предоплаты. Оплата обговаривается в индивидуальном порядке. (Обычно 50%/50%)

👍 ЕСТЬ практический ОПЫТ. Настраивал рекламу для разных ниш, можете в этом убедится просмотрев мое портфолио.

👍 Делаю ставку на ДОЛГОСРОЧНОЕ сотрудничество. Для меня главный приоритет - ваше доверие!

👍 БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРУЮ вас в случае возникновения вопросов, касаемых контекстной рекламы.

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 Что вы получите от меня ГАРАНТИРОВАННО? 

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✅ АНАЛИЗ ниши, конкурентов и целевой аудитории - 0₽!

✅ ПОДБОР оптимальной стратегии для запуска и ведения контекстных кампаний - 0₽!

✅ Качественную и полную ПРОРАБОТКУ рекламного объявления (с заполнением расширений и уточнений) - 0₽!

✅ СОЗДАНИЕ и настройку систем аналитик - 0₽!

✅ 7 ДНЕЙ ведения и оптимизации рекламной кампании - 0₽!

✅ РЕКОМЕНДАЦИИ по увеличению удобства и конверсии сайта (если замечу недочеты)- 0₽!

✅ НАСТРОЙКА Ретаргетинга - 0₽! (*При достаточном количестве кликов)

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✘ Чего я гарантировать не могу?

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К сожалению, на некоторые вещи гарантию я вам дать не могу, потому что они зависят от многих факторов, которые я не могу полностью контролировать.

- Успешное прохождение модерации

- Гарантия Заявок/Звонков/Заказов

Я могу лишь дать некоторые рекомендации, которые позволят вам повысить вероятность получения обращений с сайта.

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~ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ ~

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Whats`app : 8(950)329-37-65

Telegram: @onylux

vk: https://vk.com/longpath

faceook: https://www.facebook.com/onylux

gmail: [email protected]

// Тестовый бюджет для одной рекламной кампании - от 8000 руб в зависимости от ниши и региона показов.

// Не беру в работу запрещенные тематики

https://yandex.ru/support/direct/moderation/restricted-categories.html

// Обращаю ваше внимание, что на некоторые тематики рекламные системы могут попросить сертификат/лицензию на осуществление деятельности.

 Порядок работы:

Обсуждается индивидуально.

 Стоимость работы:

Оценивается индивидуально.

⏰ Сроки:

От 2-ух дней. Оценивается индивидуально.