Timur_Trener

Профессиональный тренер корпоративного развития и эффективных коммуникаций

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ОПЫТ РАБОТЫ

июнь 2009 года – настоящий момент – тьютор отдела образовательных программ

июнь 2010 года – июнь 2011 года, июнь 2013 – настоящее время – модератор PR-службы отдела образовательных программ

Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

· Разработка, написание, реализация образовательных проектов

· Обучение и адаптация сотрудников отдела

· Разработка, организация и проведение тренингов различной целевой направленности

· Разработка концепций для образовательных тренинговых программ

· Представление подразделения на переговорах с контрагентами

· Руководство проектными группами, постановка и корректировка целей, оценка результатов

· Подготовка отчетности по развитию персонала отдела

· Разработка системы мотивации для персонала отдела

· Анализ эффективности работы отдела

июнь 2011 – сентябрь 2012 года – Руководитель Отдела Образовательных Программ Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

· стратегическое и тактическое руководство подразделением

· разработка административного плана работы подразделения

· составление бюджета подразделения

· осуществление разработки методов организации работы подразделения для улучшения качественных показателей и оптимизации

административного управления в подразделении

· ведение переговоров с партнерами и спонсорами

· координирование тренинговых и научных разработок

сентябрь 2012 года – декабрь 2012 года – модератор развития корпоративной культуры отдела образовательных программ

июнь 2013 – настоящее время – Модератор службы PR Отдела Образовательных Программ ППОС ТУСУР

октябрь 2009 года – май 2011 года – волонтер Волонтерская организация «Инициатива»

· Разработка и проведение корпоративного обучения членов организации

· Разработка, написание, реализация социальных проектов

· Разработка и проведения благотворительных акций

· Поиск источников финансирования проектов

· Развитие партнерских отношений

октябрь 2007 года – сентябрь 2012 года – Координатор обучения актива университета Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета

систем управления и радиоэлектроники

· Обучение и адаптация профсоюзного актива, в том числе руководящего состава

· Разработка, написание, реализация образовательных проектов

· Сопровождение проектов, составление отчетов и бюджетов проектов

· Разработка, организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов

февраль 2011 – август 2011 года – Заместитель директора студенческого городка Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

· административный контроль над общежитиями №3, №4, №5, №6

· документооборот студгородка

· обработка первичной финансовой документации

· решение конфликтных ситуаций между студентами и администрацией общежитий

· управление персоналом общежитий через заведующих

· управление и развитие человеческих ресурсов

август 2011 – декабрь 2011 – Специалист по управлению человеческими ресурсами грантовый проект Управления по делам молодежи города Томска и Томского университета систем управления и радиоэлектроники «Школа Студенческих оперативных отрядов охраны правопорядка 2011»

февраль 2013 – июнь 2013 – Куратор по социальному проектированию в Зырянском районе Томской Области сервиса «Школа активного действия» проекта «Интеграция» Департамента по молодежной политики, физической культуре и спорту Томской

области

· реализация образовательного курса по социальному проектированию

· сопровождение проектов молодежи в курируемом районе

· набор и привлечение целевой аудитории

сентябрь 2013 – октябрь 2013 – Программный директор межрегионального образовательного конвента лидеров студенческого самоуправления

«Платформа 2013»

· формирование программы конвента

· отбор, подготовка и координация кураторов конвента

· оперативное управление образовательной частью конвента

· переговоры с партнерами и коллегами по молодежной политике

ноябрь 2013 – декабрь 2013 – Тренер специализированного направления «Организаторы молодежных событий» Школы студенческой весны (ШСВ) СФО и ДВФО

· разработка в команде тренеров семинарских и программных решений для ШСВ

· тренерская работа в группе разновозрастных (от 19 до 55 лет) творческих организаторов и художественных руководителей вузов

октябрь 2013 – настоящее время – ведущий тренер Томского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский

Союз Молодежи»

· формирование образовательных программ для проектов ТРО ООО «РСМ»

· подбор кураторов и тренеров

· консультативная поддержка проектов ТРО ООО «РСМ»

декабрь 2013 – настоящее время – тренер и методист Центра Образовательных Технологий Молодежного Программного Центра «Платформа»

Управления по делам молодежи г. Томска

· ведение кадровой базы

· формирование системы кадрового роста и развития персонала

· координация тренерской деятельности

· проведение социально-психологических тренингов

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2005 года - июнь 2010 год – неполное высшее (5 полных курсов, защита в июне 2014 года) Факультет вычислительных систем Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Управление и информатика в технических системах»

сентябрь 2007 года – июнь 2010 года – групповое проектное обучение по теме «Создание бизнес-команд в условиях кризиса»

25-27 апреля 2008 года – курс «Педагогика загородного лагеря» на инструктивно-методических сборах в ЦДиСО «Здоровье»

март 2010 года - октябрь 2010 - Образовательный

семинар «Социальное проектирование» от Коллегии им. Теодора Хойсса при поддержке Фонда Роберта Боша.

апрель 2010 года – Образовательный семинар «Социальное проектирование» Томский государственный университет

сентябрь 2006 года – май 2006 года – курсы повышения квалификации «Профессиональный английский. Техника и информатика»

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

март 2010 года – образовательный семинар «Современные особенности профилактической работы среди социально-уязвимых детей и

подростков» Благотворительный фонд ТомскАнтиСПИД

ноябрь 2010 года – курс повышения квалификации «Современные технологии управления организацией» Сибирская академия государственной службы

апрель 2011 года – семинар повышения квалификации «Тренер в неформальном гражданском образовании» Институт Гражданской активности (г. Пермь) при поддержке Коллегии им. Теодора Хойсса Фонда им. Роберта

Боша

сентябрь 2011 года – семинар повышение квалификации «Менторство социальных проектов» Школа социального проектирования (г. Новосибирск) при поддержке Коллегии им. Теодора Хойсса Фонда им. Роберта Боша

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь

Опыт организации мероприятий, подготовки документов, написания и реализации проектов

Разработка и проведение социально-психологических тренингов

Навыки Out-Reach работы

Фандрайзинг

Опыт публичных выступлений и презентаций (аудитории до 150 человек)

· Английский, уровень Intermediate

· Казахский, со словарем

ПРОЧЕЕ

Целеустремленный, легко обучаюсь, коммуникабельный, ответственный, творческий, активная жизненная позиция, без вредных привычек

Люблю сложную и творческую работу

Обладаю психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям

Постоянно занимаюсь самообразованием в области тренерской работы, работы с персоналом, PR-технологий, педагогики; посещаю семинары, курсы повышения квалификации

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