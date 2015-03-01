Timur_Trener

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ОПЫТ РАБОТЫ
июнь 2009 года – настоящий момент – тьютор отдела образовательных программ
июнь 2010 года – июнь 2011 года, июнь 2013 – настоящее время – модератор PR-службы отдела образовательных программ
Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
· Разработка, написание, реализация образовательных проектов
· Обучение и адаптация сотрудников отдела
· Разработка, организация и проведение тренингов различной целевой направленности
· Разработка концепций для образовательных тренинговых программ
· Представление подразделения на переговорах с контрагентами
· Руководство проектными группами, постановка и корректировка целей, оценка результатов
· Подготовка отчетности по развитию персонала отдела
· Разработка системы мотивации для персонала отдела
· Анализ эффективности работы отдела
июнь 2011 – сентябрь 2012 года – Руководитель Отдела Образовательных Программ Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
· стратегическое и тактическое руководство подразделением
· разработка административного плана работы подразделения
· составление бюджета подразделения
· осуществление разработки методов организации работы подразделения для улучшения качественных показателей и оптимизации
административного управления в подразделении
· ведение переговоров с партнерами и спонсорами
· координирование тренинговых и научных разработок
сентябрь 2012 года – декабрь 2012 года – модератор развития корпоративной культуры отдела образовательных программ
июнь 2013 – настоящее время – Модератор службы PR Отдела Образовательных Программ ППОС ТУСУР
октябрь 2009 года – май 2011 года – волонтер Волонтерская организация «Инициатива»
· Разработка и проведение корпоративного обучения членов организации
· Разработка, написание, реализация социальных проектов
· Разработка и проведения благотворительных акций
· Поиск источников финансирования проектов
· Развитие партнерских отношений
октябрь 2007 года – сентябрь 2012 года – Координатор обучения актива университета Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники
· Обучение и адаптация профсоюзного актива, в том числе руководящего состава
· Разработка, написание, реализация образовательных проектов
· Сопровождение проектов, составление отчетов и бюджетов проектов
· Разработка, организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов
февраль 2011 – август 2011 года – Заместитель директора студенческого городка Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
· административный контроль над общежитиями №3, №4, №5, №6
· документооборот студгородка
· обработка первичной финансовой документации
· решение конфликтных ситуаций между студентами и администрацией общежитий
· управление персоналом общежитий через заведующих
· управление и развитие человеческих ресурсов
август 2011 – декабрь 2011 – Специалист по управлению человеческими ресурсами грантовый проект Управления по делам молодежи города Томска и Томского университета систем управления и радиоэлектроники «Школа Студенческих оперативных отрядов охраны правопорядка 2011»
февраль 2013 – июнь 2013 – Куратор по социальному проектированию в Зырянском районе Томской Области сервиса «Школа активного действия» проекта «Интеграция» Департамента по молодежной политики, физической культуре и спорту Томской
области
· реализация образовательного курса по социальному проектированию
· сопровождение проектов молодежи в курируемом районе
· набор и привлечение целевой аудитории
сентябрь 2013 – октябрь 2013 – Программный директор межрегионального образовательного конвента лидеров студенческого самоуправления
«Платформа 2013»
· формирование программы конвента
· отбор, подготовка и координация кураторов конвента
· оперативное управление образовательной частью конвента
· переговоры с партнерами и коллегами по молодежной политике
ноябрь 2013 – декабрь 2013 – Тренер специализированного направления «Организаторы молодежных событий» Школы студенческой весны (ШСВ) СФО и ДВФО
· разработка в команде тренеров семинарских и программных решений для ШСВ
· тренерская работа в группе разновозрастных (от 19 до 55 лет) творческих организаторов и художественных руководителей вузов
октябрь 2013 – настоящее время – ведущий тренер Томского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодежи»
· формирование образовательных программ для проектов ТРО ООО «РСМ»
· подбор кураторов и тренеров
· консультативная поддержка проектов ТРО ООО «РСМ»
декабрь 2013 – настоящее время – тренер и методист Центра Образовательных Технологий Молодежного Программного Центра «Платформа»
Управления по делам молодежи г. Томска
· ведение кадровой базы
· формирование системы кадрового роста и развития персонала
· координация тренерской деятельности
· проведение социально-психологических тренингов
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2005 года - июнь 2010 год – неполное высшее (5 полных курсов, защита в июне 2014 года) Факультет вычислительных систем Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Управление и информатика в технических системах»
сентябрь 2007 года – июнь 2010 года – групповое проектное обучение по теме «Создание бизнес-команд в условиях кризиса»
25-27 апреля 2008 года – курс «Педагогика загородного лагеря» на инструктивно-методических сборах в ЦДиСО «Здоровье»
март 2010 года - октябрь 2010 - Образовательный
семинар «Социальное проектирование» от Коллегии им. Теодора Хойсса при поддержке Фонда Роберта Боша.
апрель 2010 года – Образовательный семинар «Социальное проектирование» Томский государственный университет
сентябрь 2006 года – май 2006 года – курсы повышения квалификации «Профессиональный английский. Техника и информатика»
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
март 2010 года – образовательный семинар «Современные особенности профилактической работы среди социально-уязвимых детей и
подростков» Благотворительный фонд ТомскАнтиСПИД
ноябрь 2010 года – курс повышения квалификации «Современные технологии управления организацией» Сибирская академия государственной службы
апрель 2011 года – семинар повышения квалификации «Тренер в неформальном гражданском образовании» Институт Гражданской активности (г. Пермь) при поддержке Коллегии им. Теодора Хойсса Фонда им. Роберта
Боша
сентябрь 2011 года – семинар повышение квалификации «Менторство социальных проектов» Школа социального проектирования (г. Новосибирск) при поддержке Коллегии им. Теодора Хойсса Фонда им. Роберта Боша
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь
- Опыт организации мероприятий, подготовки документов, написания и реализации проектов
- Разработка и проведение социально-психологических тренингов
- Навыки Out-Reach работы
- Фандрайзинг
- Опыт публичных выступлений и презентаций (аудитории до 150 человек)
· Английский, уровень Intermediate
· Казахский, со словарем
ПРОЧЕЕ
- Целеустремленный, легко обучаюсь, коммуникабельный, ответственный, творческий, активная жизненная позиция, без вредных привычек
- Люблю сложную и творческую работу
- Обладаю психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям
- Постоянно занимаюсь самообразованием в области тренерской работы, работы с персоналом, PR-технологий, педагогики; посещаю семинары, курсы повышения квалификации