Timur_Trener

Тимур Timur_Trener

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональный тренер корпоративного развития и эффективных коммуникаций

[table]

ОПЫТ РАБОТЫ

июнь 2009 года – настоящий момент – тьютор отдела образовательных программ

июнь 2010 года – июнь 2011 года, июнь 2013 – настоящее время – модератор PR-службы отдела образовательных программ

Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

·       Разработка, написание, реализация образовательных проектов

·       Обучение и адаптация сотрудников отдела

·       Разработка, организация и проведение тренингов различной целевой направленности

·       Разработка концепций для образовательных тренинговых программ

·       Представление подразделения на переговорах с контрагентами

·       Руководство проектными группами, постановка и корректировка целей, оценка результатов

·       Подготовка отчетности по развитию персонала отдела

·       Разработка системы мотивации для персонала отдела

·       Анализ эффективности работы отдела

 

июнь 2011 – сентябрь 2012 года – Руководитель Отдела Образовательных Программ Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

·         стратегическое и тактическое руководство подразделением

·         разработка административного плана работы подразделения

·         составление бюджета подразделения

·         осуществление разработки методов организации работы подразделения для улучшения качественных показателей и оптимизации

административного управления в подразделении

·         ведение переговоров с партнерами и спонсорами

·         координирование тренинговых и научных разработок

сентябрь 2012 года – декабрь 2012 года – модератор развития корпоративной культуры отдела образовательных программ

июнь 2013 – настоящее время – Модератор службы PR Отдела Образовательных Программ ППОС ТУСУР

октябрь 2009 года – май 2011 года – волонтер Волонтерская организация «Инициатива»

·       Разработка и проведение корпоративного обучения членов организации

·       Разработка, написание, реализация социальных проектов

·       Разработка и проведения благотворительных акций

·       Поиск источников финансирования проектов

·       Развитие партнерских отношений

 

 

октябрь 2007 года – сентябрь 2012 года – Координатор обучения актива университета Первичная профсоюзная организация студентов Томского государственного университета

систем управления и радиоэлектроники

·       Обучение и адаптация профсоюзного актива, в том числе руководящего состава

·       Разработка, написание, реализация образовательных проектов

·       Сопровождение проектов, составление отчетов и бюджетов проектов

·       Разработка, организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов

 

февраль 2011 – август 2011 года – Заместитель директора студенческого городка Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

·         административный контроль над общежитиями №3, №4, №5, №6

·         документооборот студгородка

·         обработка первичной финансовой документации

·         решение конфликтных ситуаций между студентами и администрацией общежитий

·         управление персоналом общежитий через заведующих

·         управление и развитие человеческих ресурсов

 

август 2011 – декабрь 2011 – Специалист по управлению человеческими ресурсами грантовый проект Управления по делам молодежи города Томска и Томского университета систем управления и радиоэлектроники «Школа Студенческих оперативных отрядов охраны правопорядка 2011»

 

февраль 2013 – июнь 2013 – Куратор по социальному проектированию в Зырянском районе Томской Области сервиса «Школа активного действия» проекта «Интеграция» Департамента по молодежной политики, физической культуре и спорту Томской

области

·         реализация образовательного курса по социальному проектированию

·         сопровождение проектов молодежи в курируемом районе

·         набор и привлечение целевой аудитории

сентябрь 2013 – октябрь 2013 – Программный директор межрегионального  образовательного конвента лидеров студенческого самоуправления

«Платформа 2013»

·         формирование программы конвента

·         отбор, подготовка и координация кураторов конвента

·         оперативное управление образовательной частью конвента

·         переговоры с партнерами и коллегами по молодежной политике

ноябрь 2013 – декабрь 2013 – Тренер специализированного направления «Организаторы молодежных событий» Школы студенческой весны (ШСВ) СФО и ДВФО

·         разработка в команде тренеров семинарских и программных решений для ШСВ

·         тренерская работа в группе разновозрастных (от 19 до 55 лет) творческих организаторов и художественных руководителей вузов

октябрь 2013 – настоящее время – ведущий тренер Томского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский

Союз Молодежи»

·         формирование образовательных программ для проектов ТРО ООО «РСМ»

·         подбор кураторов и тренеров

·         консультативная поддержка проектов ТРО ООО «РСМ»

декабрь 2013 – настоящее время – тренер и методист Центра Образовательных Технологий Молодежного Программного Центра «Платформа»

Управления по делам молодежи г. Томска

·         ведение кадровой базы

·         формирование системы кадрового роста и развития персонала

·         координация тренерской деятельности

·         проведение социально-психологических тренингов

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

сентябрь 2005 года - июнь 2010 год  – неполное высшее (5 полных курсов, защита в июне 2014 года) Факультет вычислительных систем Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Управление и информатика в технических системах»

сентябрь 2007 года – июнь 2010 года – групповое проектное обучение по теме «Создание бизнес-команд в условиях кризиса»

 

25-27 апреля 2008 года – курс «Педагогика загородного лагеря» на инструктивно-методических сборах в ЦДиСО «Здоровье»

 

март 2010 года  - октябрь 2010 - Образовательный

семинар «Социальное проектирование» от Коллегии им. Теодора Хойсса при поддержке Фонда Роберта Боша.

 

апрель 2010 года –  Образовательный семинар «Социальное проектирование» Томский государственный университет

 

сентябрь 2006 года – май 2006 года – курсы повышения квалификации «Профессиональный английский. Техника и информатика»

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

 

март 2010 года – образовательный семинар «Современные особенности профилактической работы среди социально-уязвимых детей и

подростков» Благотворительный фонд ТомскАнтиСПИД

 

ноябрь 2010 года – курс повышения квалификации «Современные технологии управления организацией» Сибирская академия государственной службы

апрель 2011 года – семинар повышения квалификации «Тренер в неформальном гражданском образовании» Институт Гражданской активности (г. Пермь) при поддержке Коллегии им. Теодора Хойсса Фонда им. Роберта

Боша

 

сентябрь 2011 года – семинар повышение квалификации «Менторство социальных проектов» Школа социального проектирования (г. Новосибирск) при поддержке Коллегии им. Теодора Хойсса Фонда им. Роберта Боша

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

  • Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь
  • Опыт организации мероприятий, подготовки документов, написания и реализации проектов
  • Разработка и проведение социально-психологических тренингов
  • Навыки Out-Reach работы
  • Фандрайзинг
  • Опыт публичных выступлений и презентаций (аудитории до 150 человек)
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

·         Английский, уровень Intermediate

·         Казахский, со словарем

 

ПРОЧЕЕ

  • Целеустремленный, легко обучаюсь, коммуникабельный, ответственный, творческий, активная жизненная позиция, без вредных привычек
  • Люблю сложную и творческую работу
  • Обладаю психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям
  • Постоянно занимаюсь самообразованием в области тренерской работы, работы с персоналом, PR-технологий, педагогики; посещаю семинары, курсы повышения квалификации
[/table]