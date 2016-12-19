Дизайнер-визуализатор
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Портфолио
- Визуализация интерьера детской комнаты66 просмотров
- Визуализация интерьера квартиры62 просмотра
- Визуализация интерьера детской комнаты71 просмотр
- Визуализация интерьера квартиры в стиле лофт61 просмотр
- Планировачное решение56 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
7 лет назад
Тимур очень хороший дизайнер! То, что мы с ним делали, это наша коммерческая тайна и никогда не выйдет за пределы нашего сотрудничества! Он быстро и с энтузиазмом подходит к выполнению поставленной задачи!