Timurosm

Тимур Timurosm

 
33 годаРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер-визуализатор

e-mail:  [email protected]

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Отзывы заказчиков
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Разработать 5 уникальных моделей кухонного гарнитура
Тимур очень хороший дизайнер! То, что мы с ним делали, это наша коммерческая тайна и никогда не выйдет за пределы нашего сотрудничества! Он быстро и с энтузиазмом подходит к выполнению поставленной задачи!
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