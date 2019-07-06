Web-дизайнер, верстальщик сайтов, фронтендер

В 2019 году окончила ЧУ ДО "Московская школа программистов", среднюю общеобразовательную школу и поступаю в ВУЗ. Имею уровень английского языка B2.

Знаю html\css и могу работать с формами фреймворка Django. Имею навыки разработки сайтов в команде. Помимо html\css разбираюсь в с++ (консольные приложения), в с# (могу написать графическое приложение wpf) и в python. Прошла курсы по разработке компьютерных игр на GameMaker Studio 2.

Мне нравится творческий процесс создания макета сайта и работы над ним, поэтому я с удовольствием возьмусь за любую работу верстальщика или веб-дизайнера. К сожалению, у меня пока небольшой опыт работы.