Веб-дизайнер

👋 Привіт! Мене звуть Валентина, я UX/UI дизайнер із досвідом понад 2,5 роки.

У кількох словах:

2,5 роки досвіду роботи в сфері дизайну.

 Потужне портфоліо.

 Досконале знання UX/UI.

Мої навички:

UX/UI дизайн

Figma, Adobe Photoshop, Adobe illustrator

 Мобільний дизайн і шаблони

 Дизайн планшета та шаблони

 Матеріальний дизайн від Google

✅ Працюючи над проектом, я насамперед зосереджуюсь на якісній та ефективній взаємодії користувача з додатком веб-сайту, надаючи комплексні UX-рішення. Я завжди враховую як цілі користувача, так і бізнес-завдання, які ставляться перед проектом.