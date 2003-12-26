Веб-дизайнер
👋 Привіт! Мене звуть Валентина, я UX/UI дизайнер із досвідом понад 2,5 роки.
У кількох словах:
2,5 роки досвіду роботи в сфері дизайну.
Потужне портфоліо.
Досконале знання UX/UI.
Мої навички:
UX/UI дизайн
Figma, Adobe Photoshop, Adobe illustrator
Мобільний дизайн і шаблони
Дизайн планшета та шаблони
Матеріальний дизайн від Google
✅ Працюючи над проектом, я насамперед зосереджуюсь на якісній та ефективній взаємодії користувача з додатком веб-сайту, надаючи комплексні UX-рішення. Я завжди враховую як цілі користувача, так і бізнес-завдання, які ставляться перед проектом.