★Графический дизайн I Иллюстрация I web - дизайн I UI/UX ★
Привет ! Меня зовут Аля. Я иллюстратор и дизайнер. Рисую векторную и растровую иллюстрацию, занимаюсь графическим дизайном и создаю сайты! Ответственно отношусь к заказам и ценю свое время и время клиентов ! Буду очень рада помочь Вам с Вашими проектами ♥
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Летний денек92 просмотра
- Лягух♥101 просмотр
- "Капитан" такси86 просмотров
- Металл77 просмотров
- Инновационный центр «Бирюч – НТ»57 просмотров
- Постер Travelworks77 просмотров
- Peppy happy91 просмотр
- Дети на кухне96 просмотров
- Стикерпак Дельфинчик92 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$30/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга