TinaMikla

Алевтина TinaMikla

 
29 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
&#9733;Графический дизайн I Иллюстрация I web - дизайн I UI/UX &#9733;

Привет ! Меня зовут Аля. Я иллюстратор и дизайнер. Рисую векторную и растровую иллюстрацию, занимаюсь графическим дизайном и создаю сайты! Ответственно отношусь к заказам и ценю свое время и время клиентов ! Буду очень рада помочь Вам с Вашими проектами ♥

Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
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$30/час
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