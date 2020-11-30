TinaRik

Валентина TinaRik

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM - специалист по продвижению в Instagram

Здравствуйте, меня зовут Тина Рик, образованный и сертифицированный SMM специалист.

Знаю и умею:

  • Как создавать полную и индивидуальную SMM-стратегию.
  • Как создать идеальный визуал аккаунта.
  • Как создать шапку профиля, после которой захочется покупать.
  • Умею редактировать и составлять контент-план
  • Как правильно и интересно писать рубрики постов. (вовлекающий, информационный, личностный, продающий,развлекательный.)
  • Как продвигать аккаунт бесплатным и платным методом.
  • Умею настраивать и запускать таргетированную рекламу.
Так же могу проконсультировать Ваш бизнес аккаунт. Пишите, всегда рада общению!