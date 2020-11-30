SMM - специалист по продвижению в Instagram
Здравствуйте, меня зовут Тина Рик, образованный и сертифицированный SMM специалист.
Знаю и умею:
- Как создавать полную и индивидуальную SMM-стратегию.
- Как создать идеальный визуал аккаунта.
- Как создать шапку профиля, после которой захочется покупать.
- Умею редактировать и составлять контент-план
- Как правильно и интересно писать рубрики постов. (вовлекающий, информационный, личностный, продающий,развлекательный.)
- Как продвигать аккаунт бесплатным и платным методом.
- Умею настраивать и запускать таргетированную рекламу.
Действие аккаунта приостановлено!