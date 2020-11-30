SMM - специалист по продвижению в Instagram

Здравствуйте, меня зовут Тина Рик, образованный и сертифицированный SMM специалист.

Знаю и умею:

Как создавать полную и индивидуальную SMM-стратегию.

Как создать идеальный визуал аккаунта.

Как создать шапку профиля, после которой захочется покупать.

Умею редактировать и составлять контент-план

Как правильно и интересно писать рубрики постов. (вовлекающий, информационный, личностный, продающий,развлекательный.)

Как продвигать аккаунт бесплатным и платным методом.

Умею настраивать и запускать таргетированную рекламу.

Так же могу проконсультировать Ваш бизнес аккаунт. Пишите, всегда рада общению!