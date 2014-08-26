Лучшее время для начала работы - Сейчас.

Здравствуйте!

Рада приветствовать Вас на моей страничке.

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Хотела бы предоставить Вам свое РЕЗЮМЕ.

Меня Зовут Тина (Александровна)

Мне 25 лет.

Проживаю в городе Старый Оскол.

Не замужем.

В данный момент заканчиваю обучение в Институте заочно по специальности Менеджер.

Опыт работы в интернете присутствует (придумывала и размещала объявления в сети Интернет).

Владею фотошопом, могу рисовать дизайн сайтов, лейблы.

Хобби (пишу стихотворения) номинирована на премию поэт года 2014.

Ответственно подхожу к работе, предприимчива, креативна, быстро учусь новому.

Мой почтовый ящик [email protected]

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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с ув. Тина Т