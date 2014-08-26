Лучшее время для начала работы - Сейчас.
Здравствуйте!
Рада приветствовать Вас на моей страничке.
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Хотела бы предоставить Вам свое РЕЗЮМЕ.
Меня Зовут Тина (Александровна)
Мне 25 лет.
Проживаю в городе Старый Оскол.
Не замужем.
В данный момент заканчиваю обучение в Институте заочно по специальности Менеджер.
Опыт работы в интернете присутствует (придумывала и размещала объявления в сети Интернет).
Владею фотошопом, могу рисовать дизайн сайтов, лейблы.
Хобби (пишу стихотворения) номинирована на премию поэт года 2014.
Ответственно подхожу к работе, предприимчива, креативна, быстро учусь новому.
Мой почтовый ящик [email protected]
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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с ув. Тина Т
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