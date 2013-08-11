Tinakogogina13

Тина Tinakogogina13

 
35 летРоссия/Братск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
оригинальный компьютерный художник

-строгие логотипы

оригинальные баннеры

-календари на 2013 год различной тематики

-анимированные заставки для сайтов.

-анимированные маленькие баннеры различной тематики

Портфолио
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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