Графический дизайнер моб. тел.: +38 0962951758

Образование

► 1999 – 2005 гг. Высшее техническое

(инженер)

АУЭС - Факультет Радиотехники и Связи, Специальность: «Радиосвязь, Радиовещание и Телевидение»

► 2002 – 2003 гг. Школа дизайна IT Development Дизайн, полиграфия, СМИ

► 2015 г. Учебный центр Успех г.Киев Курс «Графический дизайнер»

►Школа дизайна и графики ART DESIGN г.Киев Курс «Графический дизайн»

Профессиональный опыт

2016 гг. (январь) – 2017 (декабрь) Апли Капли (Производственная компания)

Ведущий дизайнер

• Дизайн макетов и подготовка к печати для лазерной резки и гравировки;

• Разработка дизайна разной сложности изделий из фанеры, мдф, изолона, фетра: сувениры, шкатулки, игрушки, основы для

декупажа,мягкие аппликации, детские наборы, наборы для декора и тд.;

• Разработка новых линеек для детского творчества с нуля до выхода в продажу, редизайн существующих товаров. Контроль качества печати на производстве;

• Сопровождение и поддержка корпоративного стиля компании;

• Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции, упаковка, листовки, визитки;

• Ретушь, цветокоррекция, обтравка фотографий, обработка большого количества фотографий с помощью Action.

2009 – 2015 гг. Академический Театр им. М. Лермонтова

Корпоративный дизайнер / оформитель

• Соблюдения фирменного стиля в изготовлении всего спектра корпоративной продукции;

• Дизайн и подготовка макетов рекламной и рабочей полиграфии для нужд компании, в том числе для гастролей дальнего и ближнего зарубежья, а так

же регионов Казахстана;

• Дизайн и верстка полиграфической продукции: каталогов, буклетов,

плакатов, визитных карточек,

театральных билетов,

корпоративных открыток и

приглашений, афиш, программок;

• Разработка наружной рекламы: билбордов, баннеров, перетяжек, стендов;

• Ретуш фотографий, тени/ отражения/ свет/ кривые;

• Обязательное утверждение макетов.

2011- 2014 гг. Теле – проект «НАВИГАТОР»

Руководитель проекта / Дизайнер-оформитель

• Идея и создание нового теле-проекта «Навигатор»;

• Организация цикла передач на ТВ.

2010-2014 гг. ТОО «Вездеход»

Соучредитель проекта / Дизайнер-оформитель

• Создание бренда: теле-журнала «Вездеход» для трансляции на ТВ;

• Разработка фирменного стиля, дизайн логотипа и дальнейшей рабочей продукции в соответствии с созданным стилем;

• Обеспечение эффективной рекламы для продвижения теле-журнала на ТВ ресурсах Казахстана; Разработка программ и промо акций по

продвижению и узнаваемости торгового бренда теле журнала «Вездеход»

2009 - 2011 гг. Рекламное Агентство «Modern»

Заместитель директора рекламного отдела

• Организация работы отдела, построение плана рабочего дня, осуществление рационального

распределения обязанностей между работниками отдела, разделение функций,

задач, действий, контроль за исполнением поручений, поддержание необходимого

уровня трудовой и исполнительской дисциплины;

• Планирование рекламных мероприятий, подготовка материалов для дизайнерской группы;

• Маркетинговые исследования рынка рекламы;

• Поиск новых заказчиков, формирование и координация клиентской базы;

• Управление ежедневной операционной деятельностью компании, составление и заключение договоров на оказание

дизайнерских услуг, проведение переговоров с партнерами и клиентами агентства

2006 - 2009 гг. Производственная компания «Дизайн Эксклюзив»

ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР рекламного отдела, АРТ-Директор

• Разработка дизайн-макетов, ведение корпоративного стиля, оперативная полиграфия, фотография, верстка каталогов,

журналов, разработка логотипов и элементов фирменного стиля, концепции

рекламной продукции, (каталоги,

буклеты, флаеры, плакаты, стенды, билборды и т.д.), фотосъемка для рекламной

продукции, обработка и ретушь фотографий, разработка и верстка модулей в газеты и журналы,

организация производства полиграфической и сувенирной продукции;

• Организация и планирование работы отдела рекламы;

• Консультирование клиентов в области изготовления наружной рекламы и полиграфии, брендинг, ребрединг;

• Заключение договоров, ведение переговоров с клиентами и партнерами агентства.

2005 – 2015 гг. Украинский Культурный Центр г.Алматы

КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙНЕР

• Разработка фирменного стиля, логотипа, бланка, грамот, конверта, визиток и тд.;

• Организационное и оформительское сопровождение деятельности УКЦА;

• Ведение переписки, обработка фотографий и статей, подготовка материала в печать для газеты «Українскі новини».

2003 – 2005 гг. Алматинский Университет Энергетики и

Связи

Центр Маркетинга и профессиональной ориентации

ДИЗАЙНЕР

• Макетирование и верстка различной печатной продукции (брошюры, метод. пособия, студенческие книжки);

• Разработка визиток, буклетов, журналов, листовок, поздравительных адресов, модулей в

СМИ;

• Сканирование, обработка изображений, ретушь изображений и фотографий;

• Ведение входящей, исходящей переписки отдела;

• Сопровождение реализации рекламного продвижения с использованием актуальных методов;

• Организация и сопровождение участия АУЭС в специализированных форумах, выставочных мероприятиях.

1999 – 2003 гг. Алматинский Университет Энергетики и Связи

Информационно – вычислительный центр

АДМИНИСТРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ЧИТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

• Организация работы электронной библиотеки;

• Тестирование компьютерной техники, чистка и профилактика компьютеров;

• Ведение ежедневного отчета в программе Excel;

• Установка и настройка офисных программ и приложений Office 97, 2000, XP

1999-1999 гг. Фирма «Морозов и К»

Оператор

• Техническая работа с орг. техникой;

• Ксерокопирование, набор текста, работа со сканером, создание и обработка документов.

Навыки

Профессиональное владение программами верстки и создания векторной и растровой графики и иллюстраций,

продвинутый пользователь Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects .

Водительское удостоверение категории «В», имеется авто.

Знание языков

Русский - отлично, украинский, английский (базовый)

Интересы и увлечения

Семья, интернет, музыка, активный отдых, путешествия, Off-Road.

Дома имеется личный ПК, принтер, скоростной доступ в Интернет.

Личные качества

· Высокий уровень ответственности и самоконтроля, ориентирована на результат;

· Стремление к самообразованию, быстро и легко обучаема;

· Исполнительна, усидчива; общительна; честна; аккуратна;

· Желаю обучаться всему новому! «Схватываю на лету» !!!

· К работе отношусь очень серьезно!