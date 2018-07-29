Образование
► 1999 – 2005 гг. Высшее техническое
(инженер)
АУЭС - Факультет Радиотехники и Связи, Специальность: «Радиосвязь, Радиовещание и Телевидение»
► 2002 – 2003 гг. Школа дизайна IT Development Дизайн, полиграфия, СМИ
► 2015 г. Учебный центр Успех г.Киев Курс «Графический дизайнер»
►Школа дизайна и графики ART DESIGN г.Киев Курс «Графический дизайн»
Профессиональный опыт
2016 гг. (январь) – 2017 (декабрь) Апли Капли (Производственная компания)
Ведущий дизайнер
• Дизайн макетов и подготовка к печати для лазерной резки и гравировки;
• Разработка дизайна разной сложности изделий из фанеры, мдф, изолона, фетра: сувениры, шкатулки, игрушки, основы для
декупажа,мягкие аппликации, детские наборы, наборы для декора и тд.;
• Разработка новых линеек для детского творчества с нуля до выхода в продажу, редизайн существующих товаров. Контроль качества печати на производстве;
• Сопровождение и поддержка корпоративного стиля компании;
• Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции, упаковка, листовки, визитки;
• Ретушь, цветокоррекция, обтравка фотографий, обработка большого количества фотографий с помощью Action.
2009 – 2015 гг. Академический Театр им. М. Лермонтова
Корпоративный дизайнер / оформитель
• Соблюдения фирменного стиля в изготовлении всего спектра корпоративной продукции;
• Дизайн и подготовка макетов рекламной и рабочей полиграфии для нужд компании, в том числе для гастролей дальнего и ближнего зарубежья, а так
же регионов Казахстана;
• Дизайн и верстка полиграфической продукции: каталогов, буклетов,
плакатов, визитных карточек,
театральных билетов,
корпоративных открыток и
приглашений, афиш, программок;
• Разработка наружной рекламы: билбордов, баннеров, перетяжек, стендов;
• Ретуш фотографий, тени/ отражения/ свет/ кривые;
• Обязательное утверждение макетов.
2011- 2014 гг. Теле – проект «НАВИГАТОР»
Руководитель проекта / Дизайнер-оформитель
• Идея и создание нового теле-проекта «Навигатор»;
• Организация цикла передач на ТВ.
2010-2014 гг. ТОО «Вездеход»
Соучредитель проекта / Дизайнер-оформитель
• Создание бренда: теле-журнала «Вездеход» для трансляции на ТВ;
• Разработка фирменного стиля, дизайн логотипа и дальнейшей рабочей продукции в соответствии с созданным стилем;
• Обеспечение эффективной рекламы для продвижения теле-журнала на ТВ ресурсах Казахстана; Разработка программ и промо акций по
продвижению и узнаваемости торгового бренда теле журнала «Вездеход»
2009 - 2011 гг. Рекламное Агентство «Modern»
Заместитель директора рекламного отдела
• Организация работы отдела, построение плана рабочего дня, осуществление рационального
распределения обязанностей между работниками отдела, разделение функций,
задач, действий, контроль за исполнением поручений, поддержание необходимого
уровня трудовой и исполнительской дисциплины;
• Планирование рекламных мероприятий, подготовка материалов для дизайнерской группы;
• Маркетинговые исследования рынка рекламы;
• Поиск новых заказчиков, формирование и координация клиентской базы;
• Управление ежедневной операционной деятельностью компании, составление и заключение договоров на оказание
дизайнерских услуг, проведение переговоров с партнерами и клиентами агентства
2006 - 2009 гг. Производственная компания «Дизайн Эксклюзив»
ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР рекламного отдела, АРТ-Директор
• Разработка дизайн-макетов, ведение корпоративного стиля, оперативная полиграфия, фотография, верстка каталогов,
журналов, разработка логотипов и элементов фирменного стиля, концепции
рекламной продукции, (каталоги,
буклеты, флаеры, плакаты, стенды, билборды и т.д.), фотосъемка для рекламной
продукции, обработка и ретушь фотографий, разработка и верстка модулей в газеты и журналы,
организация производства полиграфической и сувенирной продукции;
• Организация и планирование работы отдела рекламы;
• Консультирование клиентов в области изготовления наружной рекламы и полиграфии, брендинг, ребрединг;
• Заключение договоров, ведение переговоров с клиентами и партнерами агентства.
2005 – 2015 гг. Украинский Культурный Центр г.Алматы
КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙНЕР
• Разработка фирменного стиля, логотипа, бланка, грамот, конверта, визиток и тд.;
• Организационное и оформительское сопровождение деятельности УКЦА;
• Ведение переписки, обработка фотографий и статей, подготовка материала в печать для газеты «Українскі новини».
2003 – 2005 гг. Алматинский Университет Энергетики и
Связи
Центр Маркетинга и профессиональной ориентации
ДИЗАЙНЕР
• Макетирование и верстка различной печатной продукции (брошюры, метод. пособия, студенческие книжки);
• Разработка визиток, буклетов, журналов, листовок, поздравительных адресов, модулей в
СМИ;
• Сканирование, обработка изображений, ретушь изображений и фотографий;
• Ведение входящей, исходящей переписки отдела;
• Сопровождение реализации рекламного продвижения с использованием актуальных методов;
• Организация и сопровождение участия АУЭС в специализированных форумах, выставочных мероприятиях.
1999 – 2003 гг. Алматинский Университет Энергетики и Связи
Информационно – вычислительный центр
АДМИНИСТРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ ЧИТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
• Организация работы электронной библиотеки;
• Тестирование компьютерной техники, чистка и профилактика компьютеров;
• Ведение ежедневного отчета в программе Excel;
• Установка и настройка офисных программ и приложений Office 97, 2000, XP
1999-1999 гг. Фирма «Морозов и К»
Оператор
• Техническая работа с орг. техникой;
• Ксерокопирование, набор текста, работа со сканером, создание и обработка документов.
Навыки
Профессиональное владение программами верстки и создания векторной и растровой графики и иллюстраций,
продвинутый пользователь Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects .
Водительское удостоверение категории «В», имеется авто.
Знание языков
Русский - отлично, украинский, английский (базовый)
Интересы и увлечения
Семья, интернет, музыка, активный отдых, путешествия, Off-Road.
Дома имеется личный ПК, принтер, скоростной доступ в Интернет.
Личные качества
· Высокий уровень ответственности и самоконтроля, ориентирована на результат;
· Стремление к самообразованию, быстро и легко обучаема;
· Исполнительна, усидчива; общительна; честна; аккуратна;
· Желаю обучаться всему новому! «Схватываю на лету» !!!
· К работе отношусь очень серьезно!